Javult az ötéves Tafida állapota, akit egy angol kórház hagyott volna meghalni

Az ötéves kislányt, aki súlyos agyvérzést szenvedett, tavaly október 15-e óta a genovai gyermekkórházban ápolják. Ehhez nehéz jogi küzdelmet kellett megvívniuk szüleinek, mert Angliában az orvosok meg voltak győződve arról, hogy állapotában nem következik be számottevő javulás, le akarták kapcsolni az őt életben tartó gépekről. A család nem törődött bele az ítéletbe, a genovai Gaslini kórház támogatásával a brit legfelsőbb bíróság elé vitte az ügyet és elérte, hogy Olaszországban folytathassák a kezelést.

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk, különleges nap ez számunkra. Szeretnék köszönetet mondani az orvosoknak, hogy véleményüket az angol bíróságon is képviselték. Tafida állapotának javulása nyilvánvalóan meghazudtolta az angol orvosok ítéletét, amely szerint a lányomnak meg kell halnia. Tafida sorsa nem a halál volt. Folyamatosan javul az állapota, most nem szeretnék belemenni egészségügyi helyzetének részleteibe, kérem, hogy tartsák tiszteletben ennek személyes voltát, de az elkövetkező hónapokban többet mondhatunk majd, jó hírekkel szolgálhatunk. Köszönet mindenkinek: az orvosi csapatnak és a közvéleménynek is, amely támogatott minket” – mondta el Tafida Raqeeb édesanyja, Shelina Begumm ügyvéd azon a napon, amikor a kislányt átvitték a rehabilitációs osztályra.

A genovai kórház azt akarja elérni, hogy a gyermek életfunkciót, gépi lélegeztetését és táplálását úgy tudják biztosítani, hogy a szülők orvosi támogatás mellett otthon tudják ápolni. A gyermekrehabilitációs osztály célja éppen ez, és az ott ápolt kicsik 80 százalékánál sikerül is ezt elérni – mondta el Luca Manfredini professzor, az osztály vezetője. Hozzátette, hogy a rehabilitáció első szakaszán túl vannak, most a nyelés képességének elősegítésén munkálkodnak, hogy továbblépjenek a mesterséges táplálás szakaszán. Elkezdődött annak megvalósítása is, hogy részben leválasszák a lélegeztetőgépről. Időigényes folyamatokról van szó, hónapokba telik, mire lehetővé válik az otthoni ápolás.

Moscatelli elmondta azt is, szinte lehetetlen megállapítani, hogy Tafida milyen mértékben észleli a környezetét, és az ilyen esetekben, amikor bizonytalanok vagyunk, úgy kell hozzáállni, mintha nagyobb mértékben észlelné, mint amit mi észreveszünk. Tafida nem mutatott olyan jeleket, ami alapján egyértelműen állítható, hogy a tudatánál van. A főorvos azt is elmondta: nem mondhatják el teljes bizonyossággal, hogy az angol orvosok prognózisa helytelen volt. Annyit tudnak, hogy a genovai kezelési terv volt a leginkább megfelelő a kislány számára, és ezt az angol orvosokkal együtt állapították meg. Véleménye szerint nem két különböző rendszer közti harcról van szó, hanem a vélemények összehangolásáról, és az angol bíró jól össze tudta hangolni a különböző álláspontokat.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Famigliacristiana.it

Fotó: Famigliacristiana.it; Faceboo/Save Tafida

Magyar Kurír