Jelen lenni ott, ahol a szenvedés a legnagyobb – Új pasztorális központ nyílt Dél-Szudánban

„Több mint öt évig éltetek az erőszak, a kitelepítés, a lerombolt intézmények és a mélységes traumák nehéz súlya alatt – mondta az ünnepi megnyitón az összegyűlt papoknak, férfi és női szerzeteseknek és világi híveknek a püspök. – Mégsem vesztettétek el emberségeteket. Mélyen meghatott engem szeretetetek, nagylelkűségetek és örömötök, még a fájdalom közepette is. Állhatatosságotokra nem találok szavakat. Bensőtökben egy csendes, mély, Istentől kapott lelkierő lakozik, amely megtartott benneteket. Óvjátok, tápláljátok ezt az erőt. Ez legyen most a béke alapja, ne vesztegessétek el. A béke nem a bűntudatból vagy a bosszúból fakad, hanem a megbocsátás, a türelem, a szeretet, az egység, a megbékélés és a gyógyulás új nyelvéből.”

A püspök hozzátette, hogy az új lelkipásztori központ „jelentős mérföldkő az esperességen belül a lelkipásztori szolgálatok megerősítésében”, és egyúttal felkérte az Egyház vezetőit és híveit, hogy működjenek együtt az Egyház folyamatos növekedése és küldetése érdekében.

„Yambióból indultunk – ahol a tombura-yambiói katolikus egyházmegye központi adminisztrációja működik –, majd áthaladva az ezói vikariátuson (Ezo a dél-szudáni Nyugat-Equatoria állam egyik városa – a szerk.) nyugat felé utaztunk Tomburába, a Dél-Szudán Királynője titulusú nyugati esperesi kerületbe. Közel tíz nap intenzív lelkipásztori szolgálat, ima, találkozók, áldozatvállalások és kegyelmi tapasztalatok után ugyanazon az útvonalon tértünk vissza Yambióba – mesélte Eduardo Hiiboro püspök. – Ez nem egyszerűen egy hosszú utazás volt, hanem a szív Isten népének sebein, hitének, kitartásának és reményének útján átvezető zarándoklata. Minden útszakaszon, minden plébánián és minden közösségben az Úr felfedte magát az állhatatos hitben és a békéért való néma kiáltásban. Ezek voltak azok a pillanatok, amelyek megerősítették az Egyház küldetését: jelen lenni ott, ahol a szenvedés a legnagyobb. Az utak maguk mesélték el nekünk fájdalmas történeteiket. Nagy nehézségekkel néztünk szembe, de egyik sem bátortalanított el bennünket, ellenkezőleg, megerősítette meggyőződésünket, hogy a lelkipásztori szeretetnek az akadályokon és megpróbáltatásokon túl is ki kell tartania.”

A központ célja a lelkipásztori adminisztráció fejlesztése, az evangelizációs tevékenységek megerősítése, valamint az, hogy erősítse a hívek felé irányuló lelkipásztori szolgálatot Tombura és a környező települések plébániáin. Hiiboro püspök arra buzdította a papokat, a katekétákat és a laikus vezetőket, hogy hatékonyan használják a lelkipásztori központot Isten népének szolgálatában. Hangsúlyozta, hogy a központ kulcsszerepet játszik majd az esperesi kerület egész területén az egyházi tevékenységek, a lelkipásztori tervezés és a képzési programok összehangolásának javításában.

Forrás: Fides

Fotó: Bishop Eduardo Hiiboro Facebook-oldala

Hollósi Judit/Magyar Kurír