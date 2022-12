Jézus Krisztus társbérletben van velünk – Karácsony ünnepe egyházmegyéinkben

Egri Főegyházmegye

Ternyák Csaba érsek karácsony első napján az egri bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét.

Jézus Krisztusban az Isten hozzánk költözött. Mekkora kitüntetésben van részünk, hogy a szentségi jelenlét révén Isten állandó módon részese lett életünknek. Fontos számunkra ez a szentségi dimenzió, amely a tér és az idő korlátain túl életünket új perspektívába helyezi. Karácsonyra tehát nem úgy tekintünk, mint egy régmúlt történelmi eseményre és a kétezer évvel ezelőtt született kisded sem csak egy történelmi személyiség a régmúltból, hiszen része lett a mi életünknek is. Számunkra Jézus Krisztus valóságos, élő személy, aki hozzánk költözött, szállást vett nálunk, mondhatnánk úgy is, hogy társbérletben van velünk – fogalmazott a főpásztor.



Ismerjük fel őt mi is a háború elől menekülőkben, a szegényekben, a betegekben, az öregekben, a börtönökben sínylődőkben! - tette hozzá az érsek.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

A felfoghatatlan és örökkévaló második isteni személy lépett be a történelembe, Ő született meg a betlehemi istállóban – mondta Erdő Péter bíboros, prímás szentbeszédében az esztergomi bazilikában. A december 25-ei, karácsonyi szentmisén arról is beszélt: ne nyugodjunk bele, ha súlyos bűn terheli a lelkünket, hanem „indítsuk fel magunkban a tökéletes bánatot, Isten iránti szeretetből”.

Nem tudjuk, mikor és hogyan kezdődött a világmindenség története, „de az Ige, akinek földi születésnapját ma ünnepeljük, már ott volt minden idő és minden korszak, minden világperiódus és minden teremtett létező előtt” – mondta a hívekkel teli bazilikában Erdő Péter bíboros, prímás.

A bíboros arra is rámutatott, hogy a Názáreti Jézus ma is közel van hozzánk: az imádságban, a szentségekben, a szeretet cselekedeteiben valódi személyes kapcsolatra léphetünk vele. Álljunk hát oda gondolatban a pásztorok közé, álljunk oda otthon a karácsonyfa alá is! Köszönjük meg Jézusnak, hogy egy lett közülünk, és szeretetével isteni életébe kapcsol minket! – kérte a híveket.

Fotó: Prófusz Ádám

Kaposvári Egyházmegye

Varga László megyéspüspök a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban celebrált karácsonyi szentmisét december 25-én délelőtt.

A Szent emberré lett, hogy az ember szentté válhasson. Ezért testesült meg az Isten – kezdte szentbeszédét a főpásztor. – A legnagyobb karriert szánta az embernek, mely nem a százötven éves kor vagy a halálunkig egészségesen megélt idő, hanem az, hogy olyan lehet, mint az Isten, akinek a képmása, teremtménye, akinek köszönheti a létét, s akiben beteljesedik az élete. A legnagyobb karrier, amit egy ember befuthat, hogy szentté válik, miként az Isten, aki az ő Atyja, Teremtője, Megváltója szent.

A kérdés, hogy értitek-e, s akartok-e szentek lenni. Erre nem én hívlak benneteket, én csak tolmácsa vagyok az élő Istennek, aki Fiában, Jézus Krisztusban megjelent, és aki újra elmondta azt, amit már az ószövetségi választott népnek is elmondott. „Szentek legyetek – mondta nekik, – mert én, a ti Istenetek szent vagyok.” Nem azért, mert ti jobbak vagytok, különbek, okosabbak, hanem azért, mert az én népem vagytok. Ezért kell szentté válnotok. S azt is elmondta nekik, hogy Lelke által teszi szentté őket. Tehát nem emberi csúcsteljesítményről van szó, amelynek sokan képzelik az életszentséget, s az esélytelenek nyugalmával meg sem próbálják megélni.

Fotó: Kling Márk

Székesfehérvári Egyházmegye

Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök mutatta be a székesfehérvári székesegyházban a karácsonyi koncelebrációs ünnepi szentmisét.

Ez az ünnep értünk van, de nem azért, hogy „külsőséges” szép dolgokban leljük az örömünket, hanem hogy megnyíljunk Isten igazi valóságára, megértsük igazi szeretetét, Őbenne megnyíljunk egymásra és észrevegyük, megélhessük önmagunk istengyermekségét is. Karácsony jele annak a szeretetnek, ami nem pusztán meglátogat minket, hanem, aki velünk van. Velünk az Isten – hangsúlyozta a megyéspüspök.

Őbenne képesek vagyunk megújulni és a szeretet életét élni: békesség a földön és dicsőség a mennyben. Isten közelében tud ez a béke megteremtődni bennünk – fűzte hozzá.

Fotó: Horváth István

