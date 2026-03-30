Jézus ma ismét sír Jeruzsálem felett – Pizzaballa bíboros megrendítő virágvasárnapi szavai a békéért

Az izraeli rendőrség virágvasárnap, március 29-én délelőtt megakadályozta Pierbattista Pizzaballa bíborost és Francesco Ielpo OFM szentföldi kusztost, hogy belépjenek a Szent Sír-bazilikába, és ott ünnepi szentmisét celebráljanak. Ezért a bíboros igeliturgiát ünnepelt a Nemzetek templomában.

Megrendítő szentbeszédében hangsúlyozta: ahogyan Jézus siratta Jeruzsálemet, mert az nem ismerte fel a békét, úgy sír ma is a világ felett. Különösen a Szentföld miatt, amelyet ma is konfliktusok, szenvedés és a béke elszalasztott lehetőségei határoznak meg. A fennálló háborús helyzet miatt az idei szentföldi ünnepségeket zarándokok nélkül tartják, ám a világ közössége lélekben és a békéért szóló imáiban egyesült velük.

Imádság a Getszemáni-kertben

A bíboros a virágvasárnapi szertartás elején rámutatott: az Olajfák hegyének lábánál – ott, ahol Jézus imádkozott – kezdjük meg a nagyhetet a megbékélésért és a reményért való különleges könyörgéssel.

Homíliájában a pátriárka Jézus Jeruzsálem feletti siralmának képét idézte fel, hogy értelmezze a jelent.

„Jézus ma ismét sír Jeruzsálem felett” – mondta.

Sír e város felett, amely egyszerre a remény és a bánat, a kegyelem és a szenvedés jele. Sír e Szentföld felett, amely még mindig képtelen felismerni a béke ajándékát.

Sír egy véget nem érőnek tűnő háború minden áldozatáért: a szétszakított családokért, a szétzúzott reményekért. De Jézus könnyei sohasem gyümölcstelenek. Felnyitják a szemünket, kihívás elé állítanak minket, és feltárják az igazságot.”

A valódi hit nem a külső rituáléktól függ

Utalva a hagyományos virágvasárnapi körmenetek és pálmaágak hiányára, kijelentette: bár a háború megzavarja a hit megszokott kifejezésmódjait, a valódi hit nem a külső rituáléktól függ, és életben maradhat a csendben és a nehézségek közepette is.

„Biztosak vagyunk benne, hogy a Megfeszített és Feltámadott nem szűnik meg köztünk járni: még akkor sem, ha az út le van zárva, Ő azok szívében lakozik, akik nem hagyták abba a követését – fogalmazott. – Ebben a ránk kényszerített csendben a liturgia még hitelesebbé válik.”

A »Hozsanna« kiáltásnak nincs szüksége ágakra ahhoz, hogy az égbe szálljon, és a hit nem rendül meg, amikor a külső rítusokat megvonják tőlünk.”

A passió evangéliumát felidézve – amely az áruláson, a megtagadáson és az erőszakon keresztül mutatja be az emberi kudarcot – elmondta, hogy az egyben feltárja Jézus rendíthetetlen hűségét és önátadó szeretetét is.

„Abban a pillanatban, amikor a halál győzedelmeskedni látszik, az igazság feltárul, a szeretet megnyilvánul, és az üdvösség beteljesedik” – hangsúlyozta a jeruzsálemi latin pátriárka.

Jézus nyomában a béke a kereszt gyümölcse

Pizzaballa bíboros emlékeztetett: Jézus egy olyan béke felé vezet minket, „amely nem illúzió, hanem a kereszt gyümölcse”.

A béke, amit Jézus kínál, „egy olyan Istentől származik, aki teljesen önmagát adja, és nincs szüksége erőszakra vagy fegyverekre”.

Ahhoz azonban, hogy itt éljük meg a hitet, „el kell fogadnunk az ellentmondást, amelyet hordoz: a feltámadás helye egyben a kálvária helye is; Isten ölelésének helyét még mindig túl sok gyűlölet sebzi meg”.

Isten szeretetének tanúiként

Befejezésül a jeruzsálemi latin pátriárka mindenkit arra buzdított, hogy válaszoljanak a hívásra: legyenek Isten szeretetének tanúi.

„Testvéreim, ezen a földön, amely továbbra is várja a békét, arra kaptunk meghívást, hogy egy olyan szeretet tanúi legyünk, amely nem adja meg magát” – mondta.

Hitünk útja ma is legyen a remény útja. Életünk pedig, még a jelen pillanat zordsága közepette is, vigye el Krisztus szeretetét és világosságát mindenhová, ahol a sötétség látszik úrrá lenni.”

Az igeliturgia végén Pierbattista Pizzaballa Jézus Szent Keresztjének ereklyéjével megáldotta Jeruzsálemet.

Kormányzati intézkedés a helyzet megoldására

Benjamin Netanjahu március 29-én késő éjszaka közösségi felületén jelezte, hogy értesülve a biztonsági helyzetre tekintettel meghozott intézkedésről, mely korlátozta Pizzaballa bíborost, hogy belépjen és szentmisét ünnepeljen a Szent Sírnál, utasította a hatóságokat, hogy tegyék szabaddá a pátriárka számára a bejutást a bazilikába.

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: Jeruzsálemi Latin Patriarkátus

Kuzmányi István/Magyar Kurír