Jézus szeretetéért szenvedett – Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Szombathelyen

Szentbeszédében Brenner József atya, a Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan nagyprépostja, Boldog Brenner János testvére többek között az 1950-es évek üldöztetéséről, a papok megfigyeléséről, a megfélemlítésről, az állam Egyházzal, vallással ellenséges magatartásáról beszélt. Brenner Jánost kezdettől a magyar Tarzíciusnak nevezték vértanúhalála miatt. Hiszen akárcsak a római fiú, úgy János atya is védte az Oltáriszentséget gyilkosai elől.

Miért kellett meghalnia Brenner Jánosnak? – tette fel a kérdést József atya. Erre a rendőrség szentgotthárdi jelentése ad választ: János atya meggyilkolása részben azért történt, mert a fiatalokkal foglalkozott és a kommunista hatalom ezt magának sajátította ki. Ők azt tanították, hogy nincs Isten, nincs lélek, csak materializmus. Nem nézték jó szemmel, ha a gyerekek hittanra jártak.

Brenner János hittanóráira a hatalom emberei beültek, végighallgatták mit mondott, és minden hónapban minden papról jelentést küldtek az Állami Egyházügyi Hivatalba. Megfigyelték a papokat, és ez különösen is igaz volt a határsávban élő atyákra. A gyilkosok olyan hivatalos emberek voltak, akiknek nem kellett engedély, enélkül járhattak a határsávba. Kik gyilkolták meg János atyát? Neveket is tudunk, de ezeket nem lehet említeni, hiszen nem ítélték el őket – mondta József atya, aki hozzátette: Brenner János meggyilkolása részben a papok megfélemlítését is célozta, hogy ne foglalkozzanak a fiatalokkal, a hívekkel, de figyelmeztetés volt ez a püspököknek is, hogy ne küldjenek olyan helyekre buzgó papokat, ahol azok hatásosan foglalkozhattak a hívekkel.

János atyának nem volt semmi bűne, nem találtak semmit ellene. Üldöztetése, meggyilkolása nem neki, hanem Jézusnak szólt – mondta a nagyprépost. – Az ördögnek mindig a jók, a szentek kellenek, azokat kínozza. És Brenner János Jézus szeretetéért szenvedett.

A nyomozásban azt írták a rendőrök: az emberek szentté akarják kreálni Brenner Jánost. De igazából ezt a rendőrök tették meg, akik bár igyekeztek mindent kitalálni, meghurcolták a testvéreit, papokat, híveket, de végül nem találtak semmi terhelőt ellene: ők kreálták szentté Jánost, aki két évig volt csak pap. Ezalatt foglalkozott a hivatásokkal; több fiatalt is segített a papi pályán elindulni. Komolyan vette a hitoktatást és az Oltáriszentség tiszteletét. Arra törekedett, hogy Istent mindig jobban szeresse, és vigyázott, hogy azon a meredek úton ami Istenhez vezet ne csússzon vissza.

A mai napon, amikor Jánosra emlékezünk, kérjük, hogy segítsen bennünket is – buzdította a híveket Brenner József, majd hozzátette: mindennap, a székesegyházban bemutatott szentmiséje végén János atya oltára előtt imádkozik, és kéri testvérét, hogy segítse őt is mint papot és mint öregembert.

Brenner József szentbeszéde ITT visszahallgatható.

A szentmise végén Székely János megyéspüspök, Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek, Brenner József nagyprépost és Wimmer Roland székesegyházi plébános, címzetes dömölki apát mécseseket helyeztek el Brenner János atya oltáránál, majd Székely János megyéspüspök imádkozott, kérve Brenner János atya közbenjárását, hogy az emberek Krisztus útján járjanak.

Forrás, fotó és videó: Szombathelyi Egyházmegye

