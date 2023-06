Jézust dicsőítették a Nagyerdőben – Ez az a nap! Debrecenben

Jöttek olyanok, akik a kétszeri halasztás, vagy a rekkenő kánikula miatt nem mentek el tavaly a Puskás Arénába, de hallottak róla, és most ők is szerettek volna hasonlót látni. A helybeliek és a környéken élők örömmel vették, hogy Debrecen ad otthont a nagyszabású koncertnek, és az Európába ritkán ellátogató Hillsong United is vonzhatta a modern zene kedvelőit. A város, a stadion és a helyi keresztény közösségek már a szervezés elejétől kezdve nagyszerű házigazdának bizonyultak, és a lebonyolítás sikerességéhez is nagymértékben hozzájárultak.

Ha tavaly a hőség, akkor idén a lehetséges zivatarok miatt lehetett aggódni, főleg, hogy előző este befolyt a víz a stadionba. Ám ahogyan tavaly a Puskásban is pár óra alatt 43-ról végül 25 fokra csökkent a koncertre a hőmérsékletre, itt is kegyesek voltak az égiek, mert csak enyhe eső érkezett, amit egy hatalmas szivárvány követett.

A magyar előadók közül megszólalt az etno-folk Új Forrás, a rapper Tibes, Oláh Gergő és Pajor Tamás, a Dics-Suli csapata, Csiszér László és Pintér Béla. A rendezők külön hangsúlyt helyeztek arra, hogy a közelség miatt román együttesek is énekeljenek, így hallhattuk az El Shaddai és Adi Kovaci & Emma Repede színvonalas dalait. A határon túli magyarságot képviselte az Erdélyből érkezett CrossYounity, illetve a felvidéki Crux. A nemzetközi keresztény könnyűzene képviseletében az amerikai Matt Maher, valamint a már említett ausztrál Hillsong United érkezett, ők a kétezres évek legismertebb együttese a műfajban. Nem érte csalódás azokat, akik annyira várták őket: az összes emblematikus daluk elhangzott, sőt végül a közönség soraiban a legelöl állókat is megkérdezték, mit szeretnének még hallani.

Az Ez az a nap! arra hívja a nagyobb keresztény felekezeteket és a kisebb közösségeket is, hogy jöjjenek el közösen énekelni Istennek – szép példája volt ennek, amikor a püspökök, lelkészek is együtt imádkoztak a színpadon. Az előadások – mint azt megszokhattuk – magas színvonalúak voltak, a légkör befogadó, így mindenki zavartalanul élvezhette a neki tetsző zenét és a pozitív üzeneteket.

A szervezők a tavalyi Puskás-koncert után úgy gondolták, idén nyugodtabb év következik, mégis öt teltházas rendezvényük lett: márciusban Nick Vujicic lépett fel Budapesten a Papp László Arénában, áprilisban volt egy dunántúli Ez az a nap! Veszprémben, majd következett a madridi Ez az a Nap!, egy horvátországi esemény Pulában, pedig Debrecenben. Lelgközelebb július 28-ára, a református Csillagpont konferenciával szerveznek egy közös estét.

„Kíváncsian várjuk, hogy ezek után mit hoz a jövő év úgy idehaza, mint esetleg újra külföldön. Mert ha így megy tovább, az Ez az a nap! is az ország egyik ismert kulturális exportcikkévé válhat” – fogalmaztak.

