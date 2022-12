Jó ötletek tárháza – Megújult az Országos Lelkipásztori Intézet honlapja

A menükön végighaladva a következőkből választhatunk:

Program – itt külön a meghirdetett képzésekről kapunk tájékoztatást, illetve a korábbiakról beszámolókat, képgalériákat láthatunk.

Lelkiségi mozgalmak – ide a Magyarországon aktív (aktív honlappal vagy közösségimédia-felülettel rendelkező) nem plébániai közösségeket, lelkiségi mozgalmakat gyűjtötték össze. A lista bővíthető, örömmel várják működő közösségek jelentkezését.

Jó gyakorlatok – a legnagyobb változás és újítás ez a menüpont a korábbi honlaphoz képest. Úgy képzeljük el az egészet, mint egy könyvespolcot. Először egy átlátható „polcrendszert” kellett kialakítani, ahol könnyen megtalálható a számunkra éppen aktuális „könyv” – magyarázza Fábry Kornél, az intézet igazgatója. – A könyv jelen esetben egy-egy jó gyakorlatot, ötletet jelent, amelyre különböző szempontokból lehet rákeresni az oldalsó menüsorban. A keresési szempontok: a tartalom jellege szerint lehet olvasni-, nézni- vagy hallgatnivaló; rá lehet „szűrni” kapcsolódó szentségre, ha a jó gyakorlat valamely szentséghez kötődik; a célcsoport, a településtípus (nagyvárosban vagy inkább kistelepülésen alkalmazható) és időszak (például advent) szerint is lehet keresni, valamint arra, hogy az adott gyakorlat liturgiához kapcsolódik-e. Több kategóriában egyszerre is lehet keresni, tehát ha fiataloknak keresünk adventi jó ötletet, akkor a célcsoportban megjelöljük a fiatalokat, az időszakban pedig az adventet, és így megkapjuk az összes adventi, fiataloknak szóló jó gyakorlatot. Az ötlet címére kattintva új oldalon részletes leírás található az esetleges letölthető anyagokkal együtt, hogy az is meg tudja valósítani, aki most szeretné először kipróbálni az adott ötletet.

Ugyanitt találhatók kurzusok, képzések, amiket nevezhetünk „félkész ételeknek” is, hiszen adottak hozzá könyvek, videók, csak meg kell valósítani. Ilyen például A szentségimádás és Az evangelizáció iskolája, a Zakeus kurzus vagy az Alpha, mely kifejezetten keresőknek szól.

A jó gyakorlatok könyvespolca még jócskán feltöltésre vár. Nyitott mindenki számára: lehet rajta találni megvalósítható ötleteket, de bárki közkinccsé teheti saját jó gyakorlatát a https://oli.katolikus.hu/jo-gyakorlat-bekuldese/ oldalon, ezzel gazdagítva a közös könyvtárat.

A korunk kérdései menüpontban olyan cikkeket találunk, melyek a katolikus álláspontot tükrözik egy-egy adott témában.

Az OLTN menü az eddigi Országos Lelkipásztori-Teológiai Napok anyagait tartalmazza hangzó, írott vagy nézhető formában.

A kreatív sarokban történeteket, imákat, gondolatokat, vicceket és verseket lehet találni. Mindegyik „műfajban” keresőszavak segítik a jobb és gyorsabb tájékozódást. A tanulságos történetek, viccek, versek színesíthetnek egy előadást, egy prédikációt vagy egy hittanórát. A (szándékosan rövid) gondolatok lehetnek egy lelkinap mottói, egy plakát „alapanyagai”. A szentek vagy előttünk járt hívő emberek imái színesíthetik imaéletünket, egy templomi imaórát, elmélkedést.

A podcastek menüpontba a későbbiek során érdekes beszélgetések kerülnek fel, adott lelkipásztori témában.

A honlap jobb sávjában az OLI nemrég létrehozott közösségimédia-felületeire juthatunk (Facebook, YouTube, Spotify), alatta a prédikációkhoz segédanyagot adó Lectio Divina bannere található, majd azok a társszervezetek, amelyekkel az OLI együttműködik a lelkipásztorkodás különböző területein.

Forrás és fotó: Országos Lelkipásztori Intézet

