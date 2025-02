Jókívánságok érkeznek Ferenc pápának a világ minden tájáról, imádkoznak felépüléséért

Az Olasz Püspöki Konferencia (CEI) tagjai az Úr oltalmára bízták az orvosok és az egészségügyi dolgozók munkáját, és kifejezték szeretetteljes közelségüket a Szentatyához. Arra kérték az egyházi közösségeket, hogy imáikkal támogassák a pápát ebben a szenvedéssel teli időszakban.

Baldassare Reina bíboros, a római egyházmegye általános helynöke is megerősítette, hogy a római hívek figyelemmel és bizalommal követik püspökük egészségi állapotát. Arra kérte az olasz főváros valamennyi hívőközösségét, hogy tartsanak egyórás csöndes szentségimádást az esti szentmisék előtt, és imádkozzanak Ferenc pápa gyógyulásáért. „Mint egy nagy család, kérjük az Urat, ajándékozza meg püspökünket a szükséges erővel, hogy szembe tudjon nézni ezzel a nehéz helyzettel” – fogalmazott.

A Fülöp-szigeteken és Lisszabonban is imádkoznak a pápáért

A világ másik felén, a Fülöp-szigeteken Pablo Virgilio David bíboros, a Fülöp-szigeteki püspöki konferencia elnöke is arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak a pápa felépüléséért a mostani nehéz időszakban. A Fülöp-szigeteki apostoli nuncius is erre buzdította a híveket, azt is kérve, hogy imáikat ajánlják föl az egészségügyi dolgozókért is, akik a pápát ápolják.

Rui Manuel Sousa Valério lisszaboni pátriárka levelet küldött a portugál főváros valamennyi plébániájának és közösségének, hogy a szentmiséken a pápa egészségéért imádkozzanak. „Ebben a szentévben, mely a reményről szól, tartsunk ki a hit zarándoklatában, erősítsen meg minket Szentatyánk tanúságtétele.”

Az anglikán egyház is a pápa mellett áll

Stephen Geoffrey Cottrell yorki anglikán érsek arról biztosította Vincent Nichols bíborost, westminsteri érseket, hogy ő és az anglikán hívők is imádkoznak Ferenc pápáért. „Továbbra is imádkozunk, hogy Őszentségét táplálja az evangélium reménye, és megtapasztalja Jézus Krisztus Urunk szeretetét és gyógyító erejét ezekben a napokban.”

Nichols bíboros válaszában megköszönte az anglikán érsek kedvességét és aggodalmát, és hangsúlyozta, hogy a Szentatya nagyon hálás a sok imáért. „A testvéri szeretetet és gondoskodást tükröző szavaid arról a mély kötelékről tanúskodnak, amely Krisztusban egyesít minket.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír