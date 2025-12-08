Jótékonysági koncertet tartottak a 225 éves kajárpéci templom felújításának támogatására

Az ünnepi szentmisén koncelebrált Hencz Márton püspöki titkár és Both Zoltán plébániai kormányzó.

A főpásztor szentbeszédében az adventi időszak hangsúlyos elemeire, a csendre, a magunkba tekintésre és a bűnbánat fontosságára hívta fel a figyelmet.

A szentmisét követően a helyi kultúrházban szeretetvendégségre invitálták a jelenlévőket, ahol Petrás Mária és helyi művészek alkotásait is megtekinthették az érdeklődők. A jótékonysági akció célja a templom korábban megkezdett felújításának folytatása.

Az államalapítás idejéből írott forrás említi a település nevét, így feltételezhetjük, hogy a kora Árpád-korban már volt temploma. Az országos műemléki védelem alatt álló ma látható kajárpéci római katolikus templom késő barokk stílusban épült 1797 és 1800 között; építése időszakában a bakonybéli bencés apátság fennhatósága alá tartozott. Az 1799-ben készült empire főoltár képét Schmidt József festette. A szentély mennyezetén látható négy freskó Isten Bárányát, a négy evangélistát, a bakonybéli bencés kolostort (a templom akkori kegyurát) és a rendházat ábrázolja. A szószék és a mellékoltárok is empir stílusúak. (Forrás: kajarpec.hu)

Forrás és fotó: Szent Mihály-plébánia, Gyömöre; Szentháromság-plébánia, Kajárpéc/Győri Egyházmegye

