Jövevény voltam, és befogadtatok – A Katolikus Karitász közleménye a menekültek világnapja kapcsán

„Jövevény voltam, és befogadtatok.” (Mt 25,35)

Különösképpen fontos, hogy az együttérzésen túl tevékeny cselekvéssel is segítsük, támogassuk menekült embertársainkat – főként olyan időkben, amikor a szomszédunkban háború dúl, és közvetlenül látjuk, érezzük az emberi szenvedést. A Katolikus Karitász is így tett, és a háború kitörése óta segíti munkatársaival és önkénteseivel közvetlenül a Magyarországra érkező menekülteket. Így a megemlékezés, szolidaritás, odafigyelés és cselekvés mellett ez a nap a köszöneté is. Köszönet minden önkéntesnek, segítőnek, munkatársnak és szervezetnek, akik támogatják, befogadják a háború elől menekülő embertársainkat.

Ez a nap a reményé, a hité és az imáé is, hogy a háború mielőbb véget érjen, és akiket most befogadtunk, mielőbb hazatérhessenek otthonukba”

– emelte ki Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója a menekültek világnapján.

A Katolikus Karitász a háború kezdete óta a barabási fogadóközpont működtetésével, valamint a Budapesti Olimpiai Központban (BOK) – a többi segélyszervezettel együttműködve – élelmezéssel; a szervezet kiterjedt önkéntes hálózatán keresztül ideiglenes szálláshelyek biztosításával és az egyházi infrastruktúra ideiglenes menedékhelyként való hasznosításával reagált rögtön a humanitárius válsághelyzetre. A szervezet továbbra is folytatja az azonnali ellátást igénylő szükségletekre való reagálást, beleértve a menekültek határon történő fogadását, ellátását. Eddig huszonegyezer menekült ellátását segítették a szervezet Segítő Pontjain, valamint 567 menekült számára biztosítanak jelenleg is átmeneti lakhatást, szállást.

A változó igényekre, szükségletekre, a menekültek folyamatos áramlására és a hosszabb távú szükségletekre reagálva a Katolikus Karitász Budapesti Integrációs Központja 2022. június közepe óta segíti a hazánkban letelepedni kívánó menekülteket számos szolgáltatással. A központ mindeddig 1885 menekült számára biztosított támogatást, fejlesztést, valamint szolgáltatásokhoz való hozzáférést; lakhatási támogatási programot biztosítanak, megélhetéshez szükséges utalványokat nyújtanak, valamint integrációs munkát végeznek, többek között:

• pszichoszociális, mentális segítségnyújtást,

• egyéni esetkezelést,

• nyelvi képzést,

• munkaerőpiaci fejlesztést,

• közösségi és szabadidős programokat és kulturális orientációs foglalkozásokat,

• egészségügyi szűrőprogramokhoz való hozzáférést,

• valamint gyermekek részére fejlesztő programokat (nyári táboroztatást)

Aki csatlakozni szeretne a segítő összefogáshoz, az 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal segíthet, vagy online adományozással juttathatja el támogatását a karitasz.hu oldalon.

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Merényi Zita, Vermes Tibor

Magyar Kurír