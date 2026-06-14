Jubiláns papok szolgálatáért adtak hálát Gyulafehérváron – KÉPRIPORT

A jubiláns lelkipásztorok szentmiséjén jelen voltak: ifj. Czikó László, Faragó István, Hatos Mihály ezüstmisés; Adorján Imre, Balázs Imre, Bara Ferenc, Marthy Attila aranymisés papok, valamint a gyémántmisés Berszán Lajos atya.

Kovács Gergely érsek homíliájában Jézus szavait idézte: „Aki megtartja és tanítja ezeket, az nagy lesz a mennyek országában.”

A papi élet legfontosabb tanúságtétele a hűség

– emelte ki a főpásztor. – A hűség Krisztushoz, az Egyházhoz és a ránk bízott emberekhez. Amikor ma rátok nézünk, ezt a beteljesítő hűséget látjuk. Nem azt, hogy minden könnyű volt. Hanem azt, hogy kitartottatok” – mondta a jubiláns atyáknak Kovács Gergely gyulafehérvári érsek.

„Hálát adunk jubiláns papok szolgálatáért, és kérjük az Urat, hogy továbbra is erősítse őket hivatásukban” – olvasható a gyulafehérvári érsekség híradásában.

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Magyar Kurír