Jubileumi hangversennyel mondtak köszönetet a Pécsi Egyházmegye szolgálattevő munkatársainak

A rendezvényen jelen volt Felföldi László pécsi megyéspüspök, Szép Attila hivatalvezető püspöki helynök és Máger Róbert püspöki irodaigazgató, valamint az egyházmegye papjai.

Kovács Szilárd orgonaművész, a pécsi székesegyház zeneigazgatója, a Pécsi Tudományegyetem oktatója a rendezvény házigazdájaként köszöntötte mindazokat, akik elfogadták a meghívást, ahogy fogalmazott „a várakozás és a hála ünnepére”.

„Az adventi időszak végéhez közeledve szívünk-lelkünk eltelik várakozással, ezért kiváló alkalom ez az este arra is, hogy az elhangzó zeneművek harmóniái, a versekben megfogalmazott gondolatok segítségével szívünket is megnyissuk, és befogadjuk azt az ajándékot, melyet az Úr adott nekünk a művészetek által – mondta köszöntőjében Kovács Szilárd. – A mai este ajándék az egyházmegye munkatársainak mindazért a szolgálatért, mely oly sok embernek ad reményt a mindennapokban. Ez a szolgálat döntés a cselekvésre akár nehéz körülmények között is, mely bölcsességet, alázatot és együttműködést kíván minden szolgálattevőtől, kinek-kinek a maga területén.”

Felföldi László püspök köszöntőjében – méltatva és megköszönve az egyházmegye világi szolgálattevőinek oly értékes és fáradhatatlan munkáját – a személyes találkozás, az együttlét, a közösségben, együtt megélt ünneplésnek az erejére hívta fel a figyelmet.

A főpásztor rámutatott arra a sok-sok emberi tehetségre, amelyek mint kincsek rejtekeznek vagy éppen ragyognak az egyházmegye közösségeiben, ahogyan az est fellépői is kivétel nélkül a Pécsi Egyházmegye nagy családjának és valamely közösségének tagjai.

A hangversenyen a Pécsi Székesegyház Palestrina Kórus és a Schola Cantorum Sopianensis együttes előadásában csendültek fel Liszt Ferenc művei, Jobbágy Valér Liszt-díjas karnagy vezényletében. Közreműködött Boros Mihály zongoraművész, Megyimóreczné Schmidt Ildikó zongoraművész, Fodor Gabriella zongoraművész.

Az est fellépői között voltak a Pécsi Egyházmegye valamely oktatási intézményének egykori, illetve jelenlegi diákjai: Lekics Mátyás Jenő, Fejér Benedek és Tamás Olivér, akik versmondásukkal tették színessé az estét.

A koncert zárásaként a fellépők és a meghívottak együtt adtak hálát az elmúlt időszak kegyelmeiért és gyümölcseiért, valamint a találkozásból erőt merítettek az előttük álló időszak feladatainak elvégzéséhez.

A szervezők köszönetüket fejezik ki Pécs Megyei Jogú Város vezetésének, hogy támogatásukkal idén is a Kodály Központban ünnepelhettek, továbbá a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. munkatársainak a készséges együttműködésért.

