Jubileumi tanévet ünnepelt a soproni Szent Orsolya-iskola

A Szent Mihály-templomban a 8–11. osztályosok, illetve az alsóbb évfolyamosok képviselői vettek részt a jubileumi év zárásaként püspöki szentmisén, amelyet Veres András megyéspüspök, az iskola fenntartója celebrált; koncelebrált Horváth Imre prépost, városplébános és Kovács Gergő Vilmos iskolalelkész. Az ünnepségen részt vett Farkas Ciprián polgármester, Barcza Attila Sopron és környéke országgyűlési képviselője és Orbán Adrienn, a szülői választmány elnöke is.

Ha valamit építeni akarunk, elgondolkodunk, mekkora legyen – kezdte szentbeszédét Veres András –, ha nagyot akarunk, erős, mély alapról kell gondoskodnunk. Gondoljunk a bibliai példabeszédre a sziklára és homokra épült házról. Jézus azt ajánlotta, lelki értelemben is így tegyünk:

az alap az Isten törvényei, maga Jézus; aki életét, munkáját Krisztusra építi, maradandót alkot.

Az orsolyita nővérek ide, Sopronba építettek iskolát és bizonyára sokat imádkoztak azért, hogy munkájukat szeretettel tudják végezni. Mi nekünk ebből a konklúzió? Bármibe fogunk, keressük abban Isten akaratát! Nem érdemes porszellemből, porideológiából kölcsönözni, az egyetlen alap Krisztus.

Soha ne a magunk javát keressük munkánkban. Ha másokért dolgozunk, abban a szeretet legyen a vezérlőerőnk,

ahogyan majdnem három évszázada az orsolyita nővéreké is volt.

A szentmise után Farkas Ciprián köszöntötte a jubiláló iskolát és hangsúlyozta, az intézmény évfordulója a város életében is jelentős. Kiemelte: az iskolában majd három évszázad alatt felhalmozódott tudás, tapasztalat ma is rendelkezésre áll. „Az orsolya nem csak nevel, oktat, de példát is mutat. Ezt a küldetését 275 éve rendíthetetlenül betölti.”

Kovács András igazgató rövid iskolatörténeti áttekintést adott, kiemelte az igazságot, a küldetést. Hangsúlyozta:

a feladatokat felismerni soha nem egyszerű, szükség van ehhez iránytűre, lelki tisztaságára.

Ez segítette Merici Szent Angélát is küldetése, a leánynevelésre hivatott rendje megalapításában és a néhány győri orsolyita kedvesnővért, akik 1747. május 16-án érkeztek Sopronba azzal a céllal, hogy itt rendházat, templomot és iskolát alapítsanak.

Az ünnepi alkalmon zenei szolgálatot látott el az iskola kórusa Krasznainé Szakál Andrea karnagy vezetésével, valamint a pedagógusokból alakult ének- és zenekar Nagy Lajos, a budapesti Imperfectum együttes vezetőjének közreműködésével.

A szentmise és az ünnepség után a résztvevők az iskola tornatermében gálaműsort hallgathattak meg a soproni Petőfi Színház művészeinek – Szőcs Erika, Szalai Dóra és Marosszéki Tamás – előadásában.

Forrás: Győri Egyházmegye / Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde honlapja

Fotó: Fülöp Gábor (9.bg), Gönczöl Szabolcs (10.ag), Taschner Domonkos (9.bg)

Magyar Kurír