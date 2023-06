Júliusban tematikus táborokat szerveznek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szegedi játszóterén

Június elejétől folyamatosan emelkedik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szegedi játszóterének látogatottsága, gyermek és kisbabával érkező anyukák – átlagosan naponta 400-an – keresik fel a szegedi, Retek utcai intézményt, ahol a szabadtéri játékok mellett a játszóházban mosdó, pelenkázó, teakonyha is az érkezők rendelkezésre áll. A korábbi évek tapasztalatai alapján a júniustól szeptemberig tartó „csúcsidőszakban” havonta 12–14 ezer kisebb és nagyobb gyermek, illetve velük érkező felnőtt fordul meg a játszótéren – a szeretetszolgálat munkatársai hasonló forgalomra számítanak idén nyáron is. A hónap elejétől meghosszabbított nyitva tartassál működik a létesítmény:

augusztus utolsó napjáig este 19 óráig lehet igénybe venni a játszóteret, szombaton és vasárnap is.

A több mint 2000 négyzetméteres területen elhelyezett játékok között parkosított, árnyékos terek adnak lehetőséget a kikapcsolódásra, de a télen-nyáron nyitva tartó játszóházhoz tartozó terasz is védett zugot jelent a kánikulában.

A játszótér népszerűségét jelzi, hogy nemcsak a környező lakótelepen élő, illetve a szeged-felsővárosi és -tarjáni családok látogatják, hanem egyre többen érkeznek a város távolabbi pontjairól is; időnként pedig más településekről, illetve a környező tanyákról is hoznak ide gyerekeket.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 22 évvel ezelőtt nyitotta meg játszóterét Szegeden. Az ország több városában hasonló céllal létesített máltai játszóterek a céltalanul csellengő gyermekeknek kínáltak érdekes programokat, közösségi alkalmakat és élményeket, ezenfelül a nehéz helyzetű családoknak nyújtottak szociális támogatást. Két évtized után a játszóterek feladata némileg átalakult, de ma is fontos közösségformáló szerepet töltenek be. A környékükön található, jellemzően lakótelepi környezetben élő, elszigetelődő családok, kapcsolatot nehezen teremtő gyerekek és fiatalok a máltai intézményben nemcsak segítséget kapnak, hanem sokszor társaságot is találnak.

A játszóterek különlegességét a Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak jelenléte adja.

Nekik köszönhetően a létesítmény tiszta és rendezett, a játék nélkül érkező gyermekek is tudnak mivel játszani, valamint érdekes programokat is szerveznek.

Az intézmény támogató szerepe továbbra is hangsúlyos, ezen a nyáron is folytatódik a ruhagyűjtés és -osztás, lesz tanszergyűjtő akció, hogy az iskolakezdés anyagi terheit kevésbé érezzék meg a rászoruló családok. A játszóházban gyakori a védőnői tanácsadás, a szervezett baba-mama torna, a gyermekeknek szóló zenés és kézműves-foglalkozás. Népszerűek az itt szervezett a közös ünnepek, a családi napok, és a pedagógus képzettségű munkatársak tanulószobát is vezetnek azoknak, akiknek erre van szükségük. Évek óta a létesítmény ad helyet az egyszülős családokat segítő alkalmaknak is.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszóterén ezen a nyáron tematikus táborokat szerveznek, július 3. és 7. között a 7 és 9 éves közötti korosztályt, július 17. és 21. között pedig a 10–12 éves gyermekeket várják. Jelentkezni személyesen, a játszóházban lehet; a táborokról részletes információ a játszótér Facebook-oldalán található.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

