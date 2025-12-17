Kambodzsában a feszült helyzetben az Egyház segíti a menekülteket, és imádkozik a békéért

Kambodzsa azzal vádolja a thaiföldi hadsereget, hogy folytatja a bombázásokat, míg Thaiföld ideiglenes miniszterelnöke, Anutin Charnvirakul megerősítette: beszélni fog az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal, akinek a közvetítésével októberben fegyverszünet és békemegállapodás jött létre, de mindezt az újabb konfliktus semmisé tette.

Figaredo így nyilatkozott a Fidesnek: „Meghallgatjuk az emberek félelmeit és szenvedését, igyekszünk vigaszt nyújtani. Főként azt kérdezik: Miért? Nem értik az eszkaláció okait. Úgy véljük, thaiföldi belpolitikai tényezők erősen befolyásolják a helyzetet. Politikai folyamatok késztetik arra a thaiföldi katonákat, hogy egy külső ellenséggel vívott háború révén keressék a nemzeti dicsőséget, visszaállítva az ország egységét. Ugyanakkor

Thaiföldön is látjuk, hogy a fiatalok nem osztják ezt a nézetet, hanem békét követelnek.”

Az apostoli prefektus nemrég meglátogatott egy menekülttábort Banteay Meanchey tartományban; humanitárius segítséget, valamint lelki és erkölcsi támogatást nyújtott a menekülteknek: „Nyolcszáz ember van ott – nők, idősek, fogyatékkal élők, rengeteg gyermek –, akik úgy érzik, magukra hagyták őket, és azt kérdezik, vajon a világ tudja-e, mi történik. Ezért a Szentatya szavai a remény jelei, hiszen felhívása értékes lehet a béke keresése szempontjából.”

„Mint kis helyi egyház – teszi hozzá – advent idején a próbatétel idején Isten kezébe tesszük bizonytalan és fájdalmas helyzetünket. Ma este taizéi imádság lesz a templomban a fiatalok vezetésével; a béke lesz a fő téma.

Ez a szenvedés még inkább összekovácsolja közösségünket a kölcsönös szolidaritásban. Emlékeztet minket arra, hogy Krisztus békét és reményt hoz nekünk, így imádsággal átitatott karácsonyvárásunk lelkileg is intenzívebb lesz.”

A súlyos válsághelyzetben a Caritas Cambodia szoros együttműködésben áll a helyi hatóságokkal. „Elkötelezettek vagyunk abban, hogy élelmet, vizet, oktatást, védelmet és pszichoszociális támogatást nyújtsunk 3200 családnak – mondja Kim Rattana, a kambodzsai karitászszervezet ügyvezető igazgatója. – A Caritas Cambodia húsz új menekülttábor létrehozásában vesz részt Preah Vihear, Siem Reap, Oddor Meanchey és Banteay Meanchey tartományokban, 1500 ideiglenes menedékhelyet, élelmiszersegélyt és higiéniai szolgáltatásokat biztosítva 5000 családnak, valamint pszichoszociális segítséget és védelmet gyermekeknek és felnőtteknek.”

December 7-e óta súlyos katonai konfliktus zajlik a kambodzsai–thaiföldi határon. A humanitárius következmények jelentősek: a december 12-i adatok szerint 13 civil meghalt, további 60 megsebesült; a menekültek száma elérte a 37 ezer családot, vagyis több mint 190 ezer emberről van szó, akik különböző határ menti tartományokban szétszórva élnek. Preah Vihear, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Siem Reap, Battambang és Pursat tartományokat tüzérségi bombázások, tanktámadások, drónról ledobott robbanószerkezetek és légicsapások érik. Az intenzív és földrajzilag széles körben zajló támadások félelmet keltenek, és a civilek tömeges menekülését okozzák.

A thaiföldi katonai erők különösen Prolean Thmor települést célozták meg Preah Vihear tartományban, ezzel egyre intenzívebb határ menti támadások sorát indítva. December 8-án az ellenségeskedések jelentősen kiterjedtek: tizenkét települést értek összehangolt támadások a Preah Vihear templom környékén, valamint a Tamoan és Prasath Khnar templomoknál, közvetlen fenyegetést jelentve a civilekre és a kulturális örökségre.

A Nemzeti Katasztrófavédelmi Bizottság 377 iskola bezárását rendelte el a bizonytalan helyzet miatt, ami közvetlenül több mint 78 ezer diákot érintett a hat leginkább sújtott tartományban. A menekültek befogadóhelyei – többnyire pagodák, iskolák, közösségi központok és ideiglenes menedékek – gyorsan túlzsúfolttá váltak, növelve az alapvető szükségletek hiányát, különösen a sérülékeny csoportok – nők, gyermekek, idősek és fogyatékkal élők – körében.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Fides

Fotó: TANG CHHIN Sothy / AFP

Magyar Kurír