Kapcsolataink hálójában – 30 éves a szociálismunkás-képzés a Veszprémi Érseki Főiskolán

A program ünnepélyes kiállításmegnyitóval indult, amelyet Leveleki Magdolna főiskolai tanár és Magvas Mária mesteroktató tartottak.

A rendezvényen köszöntötte a vendégeket Takáts István, a Veszprémi Főegyházmegye általános helynöke; Halmay Gábor, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője; Sebestyén József rektor, valamint Ládonyi Zsuzsanna, a Szociális Tanulmányok Tanszék vezetője.

A tudományos program során előadást tartott Dávid Beáta egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karának dékánja, Mentálhigiéné Intézetének igazgatója, aki a társadalmi integráció és a kapcsolathálózati tipológiák összefüggéseit mutatta be. Majd Albert Fruzsina egyetemi tanár, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet kutatóprofesszora, a Család és Társas Kapcsolatok Kutatási Osztály vezetője tartott előadást, aki a szegénység és társas kapcsolatok viszonyát elemezte.

A délelőtt folyamán Tisztl Henrik, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének elnöke, a főiskola korábbi hallgatója a szociális munka szervezeti kultúrájának és szakmai kapcsolatstruktúráinak aktuális kérdéseit ismertette. Leveleki Magdolna áttekintette az elmúlt három évtized képzési tapasztalatait, kiemelve a szakma fejlődését, szemléleti megújulását és a gyakorlati terepek meghatározó szerepét.

A rendezvényen átadták a „Szociális szakma elkötelezettje” díjat, amelyet idén Kalocsai Adrienn, a Veszprémi Érseki Főiskola Szociális Tanulmányok Tanszékének mesteroktatója vehetett át kiemelkedő szakmai munkája és példamutató hivatásbeli elkötelezettsége elismeréseként.

A jubileumi alkalomból a főiskola köszönetét fejezte ki azoknak a terepintézményeknek, amelyek immár 30 éve megbízható és elkötelezett partnerei a szociális munka képzésének. Elismerésben részesült a Veszprémi Család- és Gyermekjóléti Integrált Intézmény vezetője és munkatársai; a Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet; az Alkohol-Drogsegély Ambulancia; a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Egyesített Szociális Intézménye; valamint a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye.

Az előadásokat követő kerekasztal-beszélgetés – amelyen Leveleki Magdolna, Bálint Bánk pszichológus, Dávid Bea és Tisztl Henrik vettek részt Ládonyi Zsuzsanna moderálásával – a szakmai együttműködésekre, a kapcsolatok fontosságára és az elmúlt 30 évre fókuszált.

Ezt követően a vendégek érdeklődési körüknek megfelelően választhattak a délutáni programok közül. Ivony Éva, a Veszprémi Érseki Főiskola docense és Zsobrák Nóra szociális munkás csoportvezető (Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány) szekcióelőadásában a vizuális módszerek erejét hangsúlyozta a szociális munka gyakorlatában. Ivony Éva előadásában ismertette a vizuális módszerek elméleti alapjait és gyakorlati alkalmazhatóságát, majd a vendég előadó beszélt kutatási beszámolójában arról, hogyan segíthet az autográfia a szenvedélybetegségből kivezető úton.

A kapcsolathálózati workshopot Ládonyi Zsuzsanna tanszékvezető és Párkányi András, a Pest megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgató-helyettese, a főiskola egykori hallgatója tartotta az érdeklődők számára.

A nap alumnitalálkozóval zárult, amely lehetőséget teremtett az egykori és jelenlegi hallgatók, valamint a képzésben részt vevő szakemberek közötti személyes találkozásra és a hálózatépítésre.

A szakmai nap teljes anyaga visszanézhető a Veszprémi Főegyházmegye YouTube-csatornáján.

Forrás és fotó: Veszprémi Érseki Főiskola

