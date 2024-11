Kapcsolj ki a robot üzemmódból! – Segítők lelki egészségét segítették Veszprémben

A szakmai nap megrendezésének egyik inspirációját a szociális munka napja és Szent Erzsébet ünnepe adta. A rendezvény célja a szociális munkások és segítő szakemberek támogatása volt.

A szakmai napot Ládonyi Zsuzsanna, a Szociális Tanulmányok Tanszék vezetője nyitotta meg. „Miért került fókuszba a segítők jólléte? A szolgáltatások minőségét alapvetően meghatározza, hogy milyen állapotban van a segítő szakember. Ezen túlmutatva pedig

nemzetgazdasági jelentősége van annak, hogy mennyire tudnak a segítők magukról gondoskodni, vagy hány napot vannak betegszabadságon”

– hangzott el a tanszékvezető köszöntőjében. Ládonyi Zsuzsanna hangsúlyozta a szociális munka fontosságát, valamint a tanszék és Veszprém város önkormányzata közötti együttműködés jelentőségét. Kiemelte, hogy a tanszék munkatársai aktívan részt vesznek a város szociális koncepciójának kidolgozásában, és előrevetítette a 2025-re tervezett, a szociális munka szak harmincéves jubileumához kapcsolódó rendezvénysorozatot.

A főiskola rektora, Sebestyén József köszöntőjét távollétében Cserép Csongor, a tanszék oktatója tolmácsolta a résztvevőknek. Majd Halmay Gábor veszprémi önkormányzati képviselő, egyház- és ifjúságügyi tanácsnok köszöntötte a vendégeket. Beszédében méltatta a szociális munkások áldozatos tevékenységét és az Egyház szociális tevékenységének értékét.

A rendezvény szakmai programját Harmatta János pszichiáter, neurológus és szociológus előadása nyitotta meg. A Magyar Pszichiátriai Társaság tiszteletbeli elnöke történeteivel és tapasztalataival a segítő szakemberek lelki egészségének megőrzésére helyezte a hangsúlyt.

Mogyorósy-Révész Zsuzsanna pszichológus az érzelemszabályozásról és a kiégés megelőzéséről tartott előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a segítőknek néha ki kell kapcsolni a „robot üzemmódot”.

Nagy Zsolt addiktológus kiemelte: „A repülőgépen is azt mondják: ha baj van, előbb saját magunkra tegyük fel az oxigénmaszkot, majd utána segítsünk másoknak.” Előadásában a segítő szakmában rejlő kihívásokkal és a szakemberek motivációjának fenntartásával, valamint a spirituális dimenzió fontosságával is foglalkozott. A szakember arra is felhívta a szakmabéliek figyelmét, hogy tudatosan éljenek az elcsendesülés lehetőségével időnként:

...csendre szükség van, mert az élet a csendben születik”.

A szakmai napot kerekasztal-beszélgetés zárta: az előadók Ládonyi Zsuzsanna moderálásával közösen elemezték a szociális szakemberek jelenlegi helyzetét és lehetőségeit egyéni és rendszerszinten. A rendezvény a tanszék képzéseit bemutató szaktájékoztatójával zárult a docens asszony jóvoltából.

