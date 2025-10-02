Kapcsoljuk Assisit! – Szent Ferenc ünnepe Olaszország zöld szívében

Az élő közvetítés október 3-án, reggel hat órakor veszi kezdetét, amikor a Szent Ferenc-bazilika alsó templomából közvetítenek konventmisét. A szentmise főcelebránsa Marco Moroni OFMConv, a Sacro Convento kusztosa lesz.

9 órától a bazilika előtti teret kapcsolják, ahol zarándokokkal készült interjúk, beszámolók és az ünnephez kapcsolódó érdekességek által mi is részesei lehetünk a helyszíni eseményeknek.

10 órakor angol nyelvű szentmisét közvetítenek a bazilika alsó templomából, amelyet Daniel Quackenbush OFMConv testvér mutat be. Ez különösen azoknak lehet segítség, akik nem beszélnek olaszul, de szívesen imádkoznának együtt a világ különböző részein élő testvérekkel.

A közvetítés délután négy órakor folytatódik: bekapcsolódhatunk a vesperásba, amelyet az alsó templomból a felső templomba vonuló körmenet követ. A szertartás során a béke jeléül olajágakat adnak át a résztvevőknek. Domenico Sorrentino érsek, Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino és Foligno püspöke pedig megáldja Olaszországot és az egész világot a bazilika kupolájából. A nap a Naphimnusz eléneklésével zárul, amelyet Peter Hrdy OFMConv karnagy vezetésével a bazilika ének- és zenekara szólaltat.

Minden program élőben követhető lesz a @SanFrancescoAssisi és @BasilicaSanFrancescodAssisi YouTube-csatornákon. Így – legyünk bár távol vagyunk Assisitől – közvetlenül részesei lehetünk a ferences család nagy ünnepének.

Fordította és összeállította: Kámán Veronika

Forrás és fotó: sanfrancescopatronoditalia.it/Ferences Média

