Kapcsolódjunk be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat „Adni öröm!” akciójába

„Az »Adni öröm!« a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legnagyobb adománygyűjtő akciója, amelyben idén is több ezer önkéntesünk vesz részt országszerte. Ők azok, akik nap mint nap ott állnak az üzletekben, fogadják a vásárlók felajánlásait, a raktárakban csomagolnak, és sokszor személyesen viszik el az élelmiszert a rászoruló emberekhez – mondta a kampányról Romhányi Tamás, az MMSZ kommunikációs vezetője. – Minden adomány számít, a tésztától és konzervektől kezdve az étolajon át az apróbb édességekig. Minden támogatás valódi segítség.”

Az idei „Adni öröm!” kampány arra hívja fel a figyelmet, hogy néhány adományozásra megvásárolt termék nem csupán segítséget jelent, hanem valódi ünnepi melegséget ad egy nehéz helyzetben élő embernek, hiszen az adományok mögött mindig ott van a személyes törődés ereje, amely sokszor nagyobb ajándék, mint maga az élelmiszer. A kampány vizuális világa is ezt az üzenetet hordozza: az ajándékdoboz nem csupán élelmiszert tartalmaz, hanem fényt, reményt és az emberi törődés melegét is.

„Stratégiai partnerünkkel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal 29. alkalommal indítottuk el az »Adni öröm!« adománygyűjtő akciót. A közösen végzett munka évről évre bizonyítja, hogy az apró figyelmességek ünnepet tudnak teremteni azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá – hangsúlyozza Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. – Arra biztatjuk vásárlóinkat, hogy ha lehetőségük engedi, csatlakozzanak ehhez az összefogáshoz. Egy-egy darab tartósélelmiszer többet hordoz, mint hinnénk: a figyelem és az emberség erejét.”

A rászoruló családok számára a legnagyobb segítséget a száraztészták, rizs, konzervek, étolaj, cukor, liszt, bébiételek, instant levesek, allergénmentes termékek, valamint kisebb édességek és ünnepi nassolnivalók jelentik. A beérkező élelmiszereket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat raktáraiban önkéntesek válogatják és csomagolják. A gondosan összeállított csomagokat pedig még karácsony előtt eljuttatják nehéz sorsú családokhoz, idősekhez, betegekhez és mozgásukban korlátozott emberekhez.

A személyes adományozás mellett november 28. és december 16. között adománykártyák is vásárolhatók a kijelölt SPAR és INTERSPAR üzletekben. Az adománykártyák 1000, 3000, 5000 és 10 000 forintos értékben érhetők el. Az INTERSPAR kasszáknál idén egy új, 399 forintos címlet is kapható, amely december 31-ig érhető el.

Online adományozásra is van lehetőség, tetszőleges összeggel.

A www.adniorom.hu oldalon elérhető az adománykártyákat értékesítő üzletek listája, valamint Az adomány útja című kisfilm is, amely bemutatja, hogyan válik egy apró gesztus óriási segítséggé.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Kovács Bence

Magyar Kurír