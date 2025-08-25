Káplántalálkozót tartottak Vácon

Hazai – 2025. augusztus 25., hétfő | 9:00
5

Ternyák Csaba érsek vezetésével augusztus 12–14. között káplántalálkozót tartottak a Váci Egyházmegyében. Marton Zsolt megyéspüspök látta vendégül a részt vevő 21 atyát és kísérte végig őket a programokon. Az eseményről Mihályi Mátyás gyöngyösi káplán írt beszámolót, melyet szerkesztve közlünk.

A káplántalálkozó résztvevői Mezőkövesden, a Szent László-plébánián gyülekeztek, ahonnan közös imádság után indultak Vácra.

Délután Varga Lajos váci segédpüspök vezette végig őket előbb a püspöki palotán, majd a székesegyházban, ahol a toronykilátót is meglátogatták, majd megismerkedtek a gazdag Egyházművészeti Gyűjteménnyel.

Szerdán reggel, közös zsolozsma után Gödöllő-Máriabesnyőre indultak, ahol együtt ünnepelték a szentmisét, majd megismerkedtek a templom történetével.

Délután ellátogattak a gödöllői premontrei apátságba, majd a királyi kastélyba is. Este ismét közös vacsora, majd borkóstoló várta őket az Althann-házban.

A találkozó harmadik napján, csütörtökön reggeli szentmisével kezdték a programot. Ezt követően Vácrátótra utaztak, ahol a botanikus kertben tematikus sétán ismerkedtek a Biblia növényeivel. Közös ebéd után a Tragor Ignác Múzeumba látogattak, ahol a váci múmiák egy részét őrzik.

A káplántalálkozó résztvevői a program lezárultával, délután indultak haza plébániáikra.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #papi hivatás #találkozó

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató