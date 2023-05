Kápolnamegáldás Magyarszerdahelyen

A búcsúi szentmisén Roca Daniel Celestin plébános köszöntötte a jelenlévőket, köszönetet mondva mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a kápolna felújítási munkálataihoz.

Varga László püspök kiválasztottságtudatról, küldetéstudatról és az igazi reményről beszélt prédikációjában.

Az Úr Jézus Krisztus kiválasztott tizenkét tanítványt azért, hogy rájuk bízza Isten országának örömhírét. Kiválasztotta őket, hogy tanúk legyenek, s tanúsítsák mindazt, amit láttak és hallottak az Úr Jézus Krisztus működéséből, tanításából – mondta a főpásztor.

Amikor megkeresztelkedtünk, akkor Isten, a mi Atyánk minket is kiválasztott ugyanerre, amit az olvasmányban így hallottunk: „tanúim lesztek”.

Azért lettünk keresztények, hogy a mi korunkban is legyenek tanúságtevők. Tanúk, akik ismerik az Úr Jézus Krisztust, az ő életét, tanítását, s nemcsak ismerik, hanem szeretik is őt.

Akit szeretünk, arról nagyon könnyű tanúságot tenni – tette hozzá a megyéspüspök. – Ha egyszerűen csak hallottunk róla, tanultunk róla és hiszünk benne, az kevesebb, mint amikor mindezt megtettük és még szeretjük is Jézust. Sajnos azzal kell szembesülnünk, hogy a keresztény katolikusokból hiányzik a kiválasztottságtudat. Más vallások képviselői nagyon magabiztosak, sok esetben büszkék arra, hogy ők ahhoz a valláshoz tartoznak; ezt külső jelekkel, ruházatukkal, vagy viselkedésükkel, szokásaik megtartásával hozzák tudomására a környezetüknek.

Mennyiben látszik rajtunk, s mennyire vagyunk tudatában annak, hogy Isten kiválasztott minket? Nem azért, mert különbek vagyunk a többieknél, hanem azért, mert küldetést szánt nekünk.

Ismeri a szívünket és az életünket. Még mielőtt megfogantunk volna, ő már tudott rólunk, és szeretetből azt akarta, hogy legyünk. Azt is akarta, hogy tanúi legyünk az örömhírének.

Ahhoz, hogy tanúságot tudjunk tenni Krisztusról keresztényként, el kell fogadnunk ezt a választottságot, és hálásnak kell lennünk. Örömmel és büszkeséggel kell hogy eltöltsön bennünket az, hogy katolikus keresztények vagyunk – hangsúlyozta Varga László püspök. – Hamis kiválasztottságtudat az, amikor ezt azzal folytatjuk, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint… És akkor mindenki hozzáteszi, hogy kihez nem akar hasonlítani.

Nem azért lettünk kiválasztva, hogy ne legyünk olyanok, mint ők, hanem azért, hogy olyanok legyünk, mint Krisztus tanítványai.

Ennek a tudata felemel és megerősít bennünket, erőt adva ahhoz, hogy másokat is meg tudjunk nyerni az evangéliumnak, az Egyháznak és Krisztusnak – fogalmazott a főpásztor.

A szentmise végén Roca Daniel Celestin elmondta: a magyarszerdahelyi hívek számára fontos ez a hegy.

Kijövünk és kipihenjük, vagy épp kidolgozzuk magunkat a friss levegőn – fogalmazott a helyi plébános. – Elődeink számára is nagyon fontos volt ez a szőlőhegy, hiszen ez a kápolna teljes egészében a szőlősgazdák adományaiból épült. A külső-belső felújítás alkalmával elkészült többek között a belső, repedezett vakolat felújítása és festése és a kápolna utólagos aláalapozása a további elmozdulás és repedések megakadályozása érdekében. A külső homlokzat is repedezett volt, ennek javítása és festése is elkészült, illetve a padlásfeljáró is megújult.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Videó: Szerafin Zoltán

Magyar Kurír