Karácsony titkáról és ünnepéről – Podcastsorozat Székely János püspökkel

A szeretet dallama címmel podcastsorozatot indított a Magyar Katolikus Egyház, melyben Székely János szombathelyi megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnökével beszélgetnek aktuális témákról. A kéthetente közzétett adások műsorvezetője Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír főszerkesztője.

A podcastsorozat ötödik adásában Székely János püspök a karácsony titkáról és ünnepéről szól.

A főpásztor többek között a megtestesülés ünnepének szentírási tanításáról és a hanuka ünnepével való kapcsolatáról,

az evangéliumok (különösen Lukács és János könyve) örömhírének közléséről, gyermekkori emlékeiről, a diákként Betlehemben megélt tapasztalatairól, a grecciói betlehemállítás jelentőségéről, valamint az ünnep megéléséről osztja meg gondolatait.

A szeretet dallama podcast ötödik adását december 24-én, szerdán 7 órakor adja közre az MKPK Sajtóirodája, elérhető a Magyar Katolikus Egyház YouTube- és Spotify-csatornáján.

Az adás a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában készült.

A következő rész egy kis pihenőt követően, az ünnepek után, az új évben, január 14-én, szerdán jelenik meg; témája a teremtésvédelem.

A korábbi adások visszanézhetőek a Magyar Katolikus Egyház YouTube- és Spotify-csatornáján.

Minden kedves Olvasónak, Hallhatónak, Nézőnek kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepet és békés, áldott új esztendőt kívánunk!

