Karácsonyi és újévi szentmisék az érseki és püspöki székhelyeken 2025-ben

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros ünnepi szertartásrendje:

• December 24. éjféli szentmise, Budapest, Szent István-bazilika

• December 25. 10.30: ünnepi szentmise, Esztergom, esztergomi bazilika

• December 28. 10.00: jubileumi szentév bezárása, Budapest, Szent István-bazilika

• December 31. 17.00: év végi hálaadó szentmise, Esztergom, esztergomi bazilika

• Január 1. 17.00: újévi szentmise, Esztergom, esztergomi bazilika

Fábry Kornél segédpüspök ünnepi szertartásrendje:

• December 24. éjféli szentmise, Esztergom, esztergomi bazilika

Mohos Gábor segédpüspök ünnepi szertartásrendje:

• December 25. 10:00: ünnepi szentmise, Budapest, Szent István-bazilika

• December 31. 18.00: év végi hálaadó szentmise, Budapest, Szent István-bazilika

• Január 1. 10.00: újévi szentmise, Budapest, Szent István-bazilika

*

Szombathelyi Egyházmegye

Székely János megyéspüspök ünnepi szertartásrendje:

• December 24. éjféli szentmise, Zalaegerszeg, Mária Magdolna-templom

• December 25. 10.00: ünnepi szentmise Szombathely, Sarlós Boldogasszony-székesegyház

• Január 1. 18.00: újévi szentmise, Szombathely, Sarlós Boldogasszony-székesegyház

Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök ünnepi szertartásrendje:

• December 24. éjféli szentmise, Szombathely, Sarlós Boldogasszony-székesegyház

• December 25. 10.00: ünnepi szentmise Zalaegerszeg, Mária Magdolna-templom

• Január 1. 8.00: újévi szentmise, Szombathely, Sarlós Boldogasszony-székesegyház

*

Veszprémi Főegyházmegye

Udvardy György érsek ünnepi szertartásrendje:

• December 24. éjféli szentmise, Veszprém, Szent Mihály-főszékesegyház

• December 25. 10.30: ünnepi szentmise, Veszprém, Szent Mihály-főszékesegyház

• December 28. 10.30: A jubileumi szentév lezárása, Veszprém, Szent Mihály-főszékesegyház

*

Egri Főegyházmegye

Ternyák Csaba érsek ünnepi szertartásrendje:

• December 24. éjféli szentmise, Eger, egri bazilika

• December 25. 10.00: ünnepi szentmise, Eger, egri bazilika

• December 28. 10.00: A jubileumi szentév lezárása, Eger, egri bazilika

• December 31. 18.30: év végi hálaadó szentmise, Eger, egri bazilika

*

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Bábel Balázs érsek ünnepi szertartásrendje:

• December 24. 6.00: roráté szentmise, Kalocsa, Nagyboldogasszony-főszékesegyház

• December 24. éjféli szentmise, Kalocsa, Nagyboldogasszony-főszékesegyház

• December 25. 10.00: ünnepi szentmise, Kalocsa, Nagyboldogasszony-főszékesegyház

• December 28. 10.00: jubileumi szentév egyházmegyei bezárása, ünnepi szentmise, Kalocsa, Nagyboldogasszony-főszékesegyház

• December 31. 17.00: év végi hálaadó szentmise, Kalocsa, Nagyboldogasszony-főszékesegyház

• Január 1. 10.00: újévi szentmise, Kalocsa, Nagyboldogasszony-főszékesegyház

*

Hajdúdorogi Főegyházmegye (görögkatolikus)

Kocsis Fülöp érsek-metropolita ünnepi szertartásrendje:

• December 24. 7.30: Királyi imaórák, Debrecen, Attila téri főszékesegyház

• December 24. 17.00: alkonyati istentisztelet Nagy Szent Bazil Liturgiával, Debrecen, Attila téri főszékesegyház

• December 24. éjféli Szent Liturgia, Debrecen, Attila téri főszékesegyház

• December 25. 10.00: Szent Liturgia, Hajdúdorog, görögkatolikus székesegyház

• December 27. 10.00: Szent István-kápolna búcsúja, Debrecen, Petőfi tér 8.

• December 27. 17.00: vecsernye, jubileumi év lezárása, Szent István kápolna, Debrecen, Petőfi tér 8.

• Január 4. 10:00: Szent Liturgia és ikonszentelés, Budapest-Csepel, Széchenyi István u. 50.

• Január 5. 14.00: Tisza-szentelés Szolnokon

• Január 6. 10.00.: Szent Liturgia, Budapest, Fő utca

• 12.00: Duna-szentelés Budapesten, a Batthyány téri rakparton

• 18.15: Alkonyati istentisztelet, Debrecen, Attila téri főszékesegyház

*

Győri Egyházmegye

Veres András megyéspüspök ünnepi szertartásrendje:

• December 24. éjféli szentmise, Győr, Nagyboldogasszony-székesegyház

• December 25. 10.00: ünnepi szentmise, Győr, Nagyboldogasszony-székesegyház

• December 26. 10.00: ünnepi szentmise, Sopron, Szent Mihály-templom

• December 28. 10.00: jubileumi szentév bezárása, Győr, Nagyboldogasszony-székesegyház. A körmenet a Loyolai Szent Ignác-templomból indul.

• December 31. 18.00: év végi hálaadó szentmise, Győr, Nagyboldogasszony-székesegyház

• Január 1. 18.00: újévi szentmise, Győr, Nagyboldogasszony-székesegyház

*

Kaposvári Egyházmegye

Varga László megyéspüspök ünnepi szertartásrendje:

• December 24. éjféli szentmise, Kaposvár, Nagyboldogasszony-székesegyház

• December 25. 10.30: ünnepi szentmise Kaposvár, Nagyboldogasszony-székesegyház

*

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc megyéspüspök ünnepi szertartásrendje:

• December 24. éjféli szentmise, Debrecen, Szent Anna-székesegyház (Duna TV – élő közvetítés)

• December 25. 10.30: ünnepi szentmise, Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház

• December 31. 18.00: év végi hálaadó szentmise, Debrecen, Szent Anna-székesegyház

• Január 1. 18.00: újévi szentmise, Debrecen, Szent Anna-székesegyház

*

Székesfehérvári Egyházmegye

Spányi Antal megyéspüspök ünnepi szertartásrendje:

• December 24.: éjféli szentmise, Székesfehérvár, Szent István király-székesegyház

• December 25. 10.30: ünnepi szentmise, Székesfehérvár, Szent István király-székesegyház

• Január 1. 10.30: újévi szentmise, Székesfehérvár, Szent István király-székesegyház

*

Váci Egyházmegye

Marton Zsolt megyéspüspök ünnepi szertartásrendje:

• December 24. éjféli szentmise, Vác, Nagyboldogasszony-székesegyház

• December 25. 10.00: ünnepi szentmise, Vác, Nagyboldogasszony-székesegyház

• December 28. 10.00: jubileumi szentév bezárása, Vác, Nagyboldogasszony-székesegyház. A körmenet a Barátok templomából indul.

• December 31. 18.00: év végi hálaadó szentmise, Vác, Nagyboldogasszony-székesegyház

• Január 1. 18.00: újévi szentmise, Vác, Nagyboldogasszony-székesegyház

Varga Lajos segédpüspök ünnepi szertartásrendje:

• Január 6. 18.00: vízszentelés és ünnepi szentmise, Vác, Nagyboldogasszony-székesegyház

*

Pécsi Egyházmegye

Felföldi László megyéspüspök ünnepi szertartásrendje:

• December 24. 16.30: ünnepi szentmise, Várdomb, Nepomuki Szent János-templom

• December 24. 19.00: ünnepi szentmise, Geresdlak, Szent Bertalan-templom

• December 24. éjféli szentmise, Pécs, Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház

• December 25. 10.30: ünnepi szentmise, Pincehely, Sarlós Boldogasszony-templom

*

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Kiss-Rigó László megyéspüspök ünnepi szertartásrendje:

• December 24. éjféli szentmise, Szeged, szegedi dóm

• December 25. 10.00: ünnepi szentmise, Szeged, szegedi dóm

• December 28. 18.00: ünnepi szentmise, Szeged, szegedi dóm

• December 31. 17.00: év végi hálaadó szentmise, Szeged, szegedi dóm

• Január 1. 11.00: újévi szentmise, Békéscsaba, Páduai Szent Antal-társszékesegyház

*

Nyíregyházi Egyházmegye (görögkatolikus)

Szocska A. Ábel megyéspüspök ünnepi szertartásrendje:

• December 24. 17.30: Szent Bazil Liturgia Alkonyati Istentisztelettel, Nyíregyháza, Szent Miklós-székesegyház

• December 25. 10.00: Püspöki Ünnepi Szent Liturgia, Nyíregyháza, Szent Miklós-székesegyház

• December 26. 11.00: Szent Liturgia püspöki jelenléttel Nyíregyháza-Huszártelepen a Szentháromság-kápolnában, Nyíregyháza, Dália utca 3-7.

• December 28. 10.00: Püspöki Szent Liturgia a szentév ünnepélyes lezárása kapcsán, Nyíregyháza, Szent Miklós-székesegyház

*

Miskolci Egyházmegye (görögkatolikus)

Orosz Atanáz megyéspüspök ünnepi szertartásrendje:

• December 24. 8.00: királyi imaórák, Miskolc, Nagyboldogasszonyról nevezett püspöki székesegyház

• December 24. 15.00: Nagy Szent Bazil liturgiája vecsernyével, Miskolc, Nagyboldogasszonyról nevezett püspöki székesegyház

• December 24. 21.00: nagy esti zsolozsma lítiával, Miskolc, Nagyboldogasszonyról nevezett püspöki székesegyház

• December 25. 10.00: ünnepi Szent Liturgia, Miskolc, Nagyboldogasszonyról nevezett püspöki székesegyház

*

Pannonhalmi Főapátság

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát ünnepi szertartásrendje:

• December 24. éjféli szentmise, pannonhalmi bazilika

• December 25. 10.00: ünnepi szentmise, pannonhalmi bazilika. A szentmisén Bokros Márk főmonostor perjele mond homíliát.

• December 28. 10.00: ünnepi szentmise, pannonhalmi bazilika. A szentmisén Várszegi Asztrik emeritus főapát mond homíliát.

• Január 1. 10.00: újévi szentmise, pannonhalmi bazilika. A szentmisén Ontko Henrik mond homíliát.

• Január 6. 10.00: ünnepi szentmise, pannonhalmi bazilika. A szentmisén Dejcsics Konrád atya mond homíliát.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír