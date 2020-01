Karácsonyi matematika – Mikor ér véget karácsony ünnepének időszaka?

A karácsonyi időszak december 24-én az éjféli misével kezdődik. Sok országban – jellemzően a mediterrán országokban (a Vatikánban is) éjszaka, a magyar kultúrterületen éjfélkor ünnepeljük a megtestesülés misztériumát. De ha egészen pontosak akarunk lenni, hozzá kell tennünk: december 24-e még nem a karácsonyhoz tartozik, még nagyon adventi nap, régebben szigorú böjt volt e napon. Karácsony böjtjének nevezték karácsony vigíliáját, az éjféli mise előtt csak növényi eledel került az asztalra (még hal sem), mákos süteményeket, babot, lencsét, aszalt szilvát, diót, almát, hagymát, mézet fogyasztottak. Erre utal a mai katolikus karácsonyi menü: hal, édesség.

Azonban a liturgikus napok a nagy ünnepen „megnőnek”, és már az előző este beálltával megkezdődnek. Így kezdjük el a sötétség beálltával ünnepelni azt az éjszakát, amelyen megszületik Jézus. De az első fele az éjszakának virrasztás, várakozás, és csak utána fényes-hangos ujjongás.

Az egyházi év karácsonyi ideje több érdekességet is rejt magában. Ilyen például a Szent Család vasárnapjának ünnepe, amelyet időnként pénteken ülnek meg, illetve karácsony 2. vasárnapja, ami bizonyos években elmarad.

A Szent Család: Jézus, Mária és József ünnepét a misekönyv megfogalmazása szerint „vasárnap karácsony nyolcada alatt, vagy ha ilyen nincs, december 30-án” üljük (Misekönyv, 137. old.). A Szent Család vasárnapja december 26. és 31. közé eshet. Amennyiben ebben az időben nincs vasárnap (ilyenkor december 25-e vasárnapra esett), a Szent Család vasárnapja elnevezés nem állja meg a helyét, mert nem vasárnap, hanem december 30-án ünnepeljük (pénteken), ez történt 2016 decemberében is.

A másik, számunkra fontos rendelkezést az Egyetemes szabályok a liturgikus évről és naptárról című fejezetben találhatjuk, ahol ez áll: „Január 2-a és 5-e közé eső vasárnap: a karácsony utáni második vasárnap.” (36. pont. In.: Misekönyv, 79. old.) Van tehát olyan év, amikor karácsony nyolcadára nem esik vasárnap; a január 2-a és 5-e közötti idő rövidsége is feltételez olyan éveket, amikor ezeken a napokon nincs vasárnap, ilyen volt a 2018. év.

Karácsony 2. vasárnapja azokban az években van, amelyekben január 2 és január 5 közötti napok valamelyike vasárnapra esik (ilyenkor december 25-e szerda, csütörtök, péntek vagy szombat lesz).

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe – mely a karácsonyi idő végét jelenti, és az évközi vasárnapok sorozatát megindítja – január 7-e és 13-a közé eshet, és a vízkereszt főünnepének január 6-ára való visszahelyezésével mindenképp vasárnap ünnepeljük.



