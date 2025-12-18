Karácsonyváró ünnepség a szombathelyi Magvető Tanodában

Hazai – 2025. december 18., csütörtök | 11:40
16

Karácsonyi ünnepséget tartottak a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász fenntartásában működő Magvető Tanodában december 15-én. Az egykori Annunciáta Rendház kápolnájában Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatott be szentmisét.

Szentbeszédében a főpásztor Brenner Jánost és családját állította a gyerekek elé példaként, és arra kérte őket, hogy fogadják be azokat a kincseket, amelyeket a szüleik, tanáraik sugároznak feléjük.

A Magvető Tanodába járó gyerekek karácsonyváró zenés, verses műsorral készültek az ünnepi eseményre.

A karácsonyváró program ajándékozással folytatódott. 

Székely János püspök, majd Konkoly Sándor, a METRO kiemelt vevő és tender vezetője adott át ajándékokat a gyerekeknek – nagy meglepetésre, a gyerekek ugyanis korábban elmondták karácsonyi ajándék kívánságukat, amelyeket az áruházban felállított fenyőfára akasztottak ki. A vásárlók ezeket teljesítették.

A program agapéval zárult.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

#advent #egyházmegyék #kiskorúak védelme #oktatás-nevelés #ünnepek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató