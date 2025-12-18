Karácsonyváró ünnepség a szombathelyi Magvető Tanodában

Szentbeszédében a főpásztor Brenner Jánost és családját állította a gyerekek elé példaként, és arra kérte őket, hogy fogadják be azokat a kincseket, amelyeket a szüleik, tanáraik sugároznak feléjük.
A Magvető Tanodába járó gyerekek karácsonyváró zenés, verses műsorral készültek az ünnepi eseményre.
A karácsonyváró program ajándékozással folytatódott.
Székely János püspök, majd Konkoly Sándor, a METRO kiemelt vevő és tender vezetője adott át ajándékokat a gyerekeknek – nagy meglepetésre, a gyerekek ugyanis korábban elmondták karácsonyi ajándék kívánságukat, amelyeket az áruházban felállított fenyőfára akasztottak ki. A vásárlók ezeket teljesítették.
A program agapéval zárult.
Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria