Karitászhírek kéthetente keddenként – Új sorozatot indított a Veszprémi Főegyházmegye

Szijártó László elmondta: a főegyházmegyében nyilvánosak voltak a szentmisék a nagyböjt idején is, ezért a tavalyi évvel ellentétben idén sikeres volt a tartósélelmiszer-gyűjtés. Nyolc tonna élelmiszer gyűlt össze a templomokban, illetve a Főegyházmegyei Karitászközpontban. Azokon a településeken, ahol működő karitászcsoport van, az adományokat helyben csomagokba rendezték, és még húsvét előtt eljuttatták a nagycsaládoknak, illetve idős, magányos embereknek. Ahol pedig nincsen működő karitászcsoport, a plébánosok felajánlották az adományokat a központnak. Itt a munkatársak rendezték ezeket csomagokba, és juttatták el a rászoruló embereknek.

Szijártó László beszámolt arról is, hogy főegyházmegye területén 172 családot segítenek a karitász „Zöldellő kertek” programja keretében vetőmagokkal. Ha az időjárás megengedi, illetve a Jóisten áldása is rajta van az emberi munkán, akkor ebből bőséges termés szokott teremni a családok asztalára – mondta el az igazgató. Május folyamán a programban részt vevő családokat palántákkal is tudják támogatni.

Végezetül a Veszprém–Főegyházmegyei Karitász igazgatója felhívta a figyelmet az 1%-os kampányra, melynek keretében arra buzdítják a jó szándékú embereket, akiknek erre lehetőségük van, hogy adója 1 százalékával támogassa a Katolikus Karitász alapítványát. Az így befolyt összeget a Karitász rászoruló embertársaink megsegítésére fordítja; többek között a veszprémi központon keresztül.

Ezen kívül természetesen továbbra is él a Katolikus Karitász 1356-os adományvonala, amelyen szeretettel várják mindenki hívását. Hívásonként 500 forinttal támogathatjuk a Katolikus Karitász munkáját.

Forrás és videó: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Veszprém–Főegyházmegyei Karitász

Magyar Kurír