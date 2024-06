Kárpátaljai gyermekek táboroztak Bodajkon

Szerettük volna, hogy sok szép élményben legyen részük azoknak a fiataloknak, akik igen nehéz körülmények között élnek Kárpátalján.

A gyermekek hétfő délután érkeztek meg 7 órányi autóbuszos utazás után. Szent Imre zarándokházunkban elfoglalták szállásaikat, majd közös szentmisén vettünk részt, ahol örömmel ministráltak és olvastak fel. A gyerekek a szentmise után megismerkedtek a kegyhellyel, majd este egy kis ismerkedős, játékos estet tartottunk.

Kedden Székesfehérvárra látogattunk, ahol Spányi Antal megyéspüspök szentmisét celebrált a felújított székesegyházban, majd bemutatta a püspöki palotát. Ezután kisvonattal körbejártuk a várost. Délután a városházát tekintettük meg, ahol Deák Lajosné képviselőasszony kalauzolt bennünket és Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a fiatalokat. Elzarándokoltunk a Nemzeti Emlékhelyre (Romkert) is, ezután az új Alba Arénában (jégcsarnok) uzsonnával vártak bennünket.

Szerdán Budapestre utaztunk, bejártuk a Parlament épületét, ahol ebédet is kaptunk. A Magyar Zene Háza interaktív kiállítása következett. Este a Mátyás-templomban vettünk részt szentmisén.

Csütörtökön a kislődi Sobri Jóska Élményparkban tölthettek el egy teljes napot a gyerekek, este pedig a veszprémi várba felgyalogolva a megújult székesegyházban voltunk szentmisén.

Pénteken Siófokra vonatoztunk, ahol kalózhajóra ülhettünk fel, majd kisvonattal bejártuk a várost. Ezt a programot fürdés követte. Este a gyerekek a bodajki kegytemplomunkban szervezett nívós koncertet hallgathattak meg, mely keretében a kegyhely épen megmaradt kottatárából szólaltak meg zenék a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar előadásában.

Szombaton reggel a gyerekek vásárolhattak a helyi papír- és írószer boltban, illetve a kegytárgyboltunkban a támogatásokból összejött adományok összegéből, majd Csákvárra mentünk, ahol közös focizás, lovaskocsikázás és cukrászda volt a program, melyet Oroszlányban tekézés követett. A napot szalonnasütéssel, tábortűzzel zártunk le.

Vasárnap a bodajki délelőtti szentmisét követően indult vissza a csapat – reméljük, sok élménnyel gazdagon.

Ajándékot akartunk készíteni ezeknek a gyerekeknek, de most az eltelt hét után úgy érezzük, mi lettünk a megajándékozottak. Legfőképpen azáltal, hogy részünk lehetett a fiatalság tiszteletteljes magatartásában, hálájában.

Közösségünk számára is ajándékká vált ez a hét: megtapasztalhattuk az összefogás erejét, ahogyan oly sokan, oly sokkal segítettek. Nem merem felsorolni azt a több mint száz támogatót, mert félek, hogy kimarad valaki. Tudom azt, hogy senki sem azért adott bármit is, mert akarta, hogy egy listán rajta legyen, hanem azért, amiről a képek is tanúskodnak: a gyermekek öröme, mosolya. Ez az, amiért akartunk jót tenni, és azt jól tenni. Külön köszönöm lelkipásztori körzetünkben szolgáló paptársaimnak – különösen Attila atyának – a kezdetektől meglévő támogatást, segítséget!

Adja az Úr, hogy legyen folytatása az elkezdett összefogásnak és tudjunk még sok jót tenni, adni!

IDE kattintva a teljes képgaléria megtekinthető.

Szöveg és fotó: Mórocz Tamás plébános

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír