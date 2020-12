Kaszap Istvánra emlékeztek Székesfehérváron

A csendes szentmise elején Tóth Tamás plébános köszöntötte Spányi Antal püspököt; Mészáros Attilát, Székesfehérvár alpolgármesterét és a megjelenteket.

Szentbeszédében a főpásztor párhuzamot vont Kaszap István korai halála és a mostani világjárvány között. „Sokszor nem találjuk az értelmét annak, aminek részesei vagyunk. Más dimenzióba kell helyezkednünk, hogy megtalálhassuk annak értelmét, ami elkerülhetetlenül megtörténik – mondta a megyéspüspök. – Bizonyosan sokan gondolták, amikor ez a tizenkilenc éves fiú meghalt, hogy milyen szörnyű, mekkora tragédia. Aztán pár évvel később rádöbbentek, hogy ki mindenkinek segített, akik hittel tudtak hozzá fohászkodni. Hogy ez a város mennyi mindent köszönhet neki, az ő imáinak, égi közbenjárásának. Hányan menekültek meg frontokon, ostromok között, és hány beteg tapasztalta meg azt a kegyelmi erőt és segítséget, amelyet Kaszap Istvánhoz fohászkodva tapasztalhatott meg.”

Fontos, hogy adventben, de egész életünkben tudatában legyünk annak, hogy nemcsak nekünk kell közelednünk Isten felé, hanem Isten is közeledik az ember felé – emelte ki Spányi Antal püspök. – Ez az Isten és ember közötti találkozás meg kell hogy valósuljon a mi életünkben, szívünkben és lelkünkben is. Úgy kell élnünk, hogy Isten megszólíthasson bennünket, hogy Isten szavát meghallhassuk, és úgy éljünk, hogy amikor ő eljön hozzánk, nyitott szívvel, tiszta lélekkel tudjuk fogadni. Kaszap István ebben a vonatkozásban is nagyon fontos tanítást ad nekünk. Szentség hírében álló fiatal hitvallónk lett.

Kérjük Kaszap István közbenjárását hittel, reménnyel, és nézzük az ő életét úgy, amelyből példát meríthetünk, amelyből megtanulhatjuk a látszólag értelmetlen dolgok értelmét. Segítségével felül tudunk emelkedni az emberi tapasztalaton, az emberi elgondoláson, Istent keresve – buzdított homíliája végén a megyéspüspök.

A szentmise után Kaszap István mielőbbi boldoggá avatásáért imádkoztak az emlékezők – akik a hagyománytól eltérően idén nem vonultak a sírhoz.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye



Fotó: Lugosi Balázs



Magyar Kurír