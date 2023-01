Katolikus intézmények is bemutatkoztak az Educatio Oktatási Szakkiállításon

Nagy élet van a Hungexpo legnagyobb csarnokában. A 23. Educatio kiállításon óriási az érdeklődés, rengeteg a látogató. Többségében középiskolások, akik információkhoz szeretnének jutni pályaválasztásuk megkönnyítéséhez. Az egyetemek és főiskolák mellett nyelviskolák, tankönyvkiadók is bemutatkoznak, de a látogatók találkozhatnak azokkal az ipari, gazdasági szereplőkkel is, amelyek együttműködnek az említett intézményekkel.

A csütörtöktől szombatig tartó rendezvényre pénteken kilátogatott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) vezetősége. Veres András, az MKPK elnöke és Tóth Tamás, az MKPK titkára, valamint Kuminetz Géza rektor elsőként a legnagyobb hazai katolikus felsőoktatási intézmény, a PPKE standját keresték fel. A felsőoktatás katolikus képviselői egymás közelében, a szakkiállítás központi részén kaptak helyet.

„Kiléptünk az egyetemek közé. Örömteli, hogy így a fiatalok könnyen rátalálnak a Katolikus Egyház által fenntartott intézményekre, s remélem, újabb hallgatókat nyerünk meg” – mondta Veres András püspök, aki végiglátogatta az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, a Gál Ferenc Egyetem, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Sapientia Hittudományi Szerzetesi Főiskola standját. Beszélgetett az érdeklődő középiskolásokkal, egyetemi hallgatókkal és oktatókkal. „Örömmel állapítom meg, hogy ez már a huszonharmadik év, hogy megszervezték ezt a kiállítást. A tömeg pedig mutatja, hogy nem fáradt ki ez a rendezvény. Élénk az érdeklődés, sok a jó beszélgetés, látszik, hogy a fiatalok jól érzik itt magukat. Az intézmények standjait meglátogatva megtudtam, hogy sok diák a rendezvényen szerzett információk hatására változtatja meg preferenciáit. Jó, hogy mi is itt vagyunk” – értékelte a rendezvény jelentőségét.

A látogatás lehetőséget adott beszélgetésre az idei felvételit érintő változásokról, újdonságokról is. Az Erasmus-ösztöndíjak felfüggesztése a katolikus intézmények diákjaira nem vonatkozik, hiszen ezek nem alapítványi, hanem egyházi fenntartásban működnek, de a katolikus intézmények képviselői bíznak abban, hogy megegyezés születik az Erasmus-programot illetően Magyarország és az Európai Bizottság között.

Öt katolikus intézmény mutatkozott be a rendezvényen. A létrejöttének 30. évfordulóját ünneplő Pázmány Péter Katolikus Egyetem négy kara várja a hallgatók jelentkezését. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, az Információs Technológiai és Bionikai Kar, a Jog- és Államtudományi Kar, valamint az 1635-ben alapított Hittudományi Kar harmincnégy szakjának kínálata sokirányú és komplex képzettséget nyújt.

Birher Nándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának (PPKE BTK) dékánja elmondta, örvendetesen nagy az érdeklődés egyetemük iránt. Kiemelte, a bölcsészkarok közül hozzájuk jelentkeztek tavaly a legtöbben. Töretlenül népszerű szak a pszichológia, az anglisztika, a kommunikáció és a nemzetközi tanulmányok. Kuriózum az armenológia specializáció, mely képzés világszinten is kiemelkedő. Újdonság, hogy Esztergomban is elindul a pszichológia levelező képzés. Ugyancsak új fejlesztés a neveléstudomány MA-szak, ami a pedagógusképzés nehéz helyzetében jelenthet segítséget.

A PPKE BTK felvételijében várhatóak változások, bizonyos szakokra könnyítést jelent, hogy nem elvárás az emelt szintű érettségi, és jövő évtől nem követelmény a nyelvvizsga. Pszichológián, anglisztikán feltétel marad az emelt szintű érettségi. A jövőre egyetemi hatáskörbe kerülő 100 pont – a pluszpontok – esetében a Pázmány honorálni kívánja a katolikus hittanon való részvételt, az egyházi ajánlást, illetve szakmai gyakorlatokra, valamint tanulmányi versenyekre – sok OKTV-s jelentkezőjük van – is fognak pluszpontot adni.

Komáromi László, a PPKE Jog- és Államtudományi Karának (JÁK) dékánja a felvételit tekintve szintén azt hangsúlyozta, többletpontként jelenik meg jövőre a szervezett hittanoktatáson való részvétel. A jogász osztatlan képzésben továbbra is elvárás az emelt szintű érettségi. A mostani felvételi eljárásban már nem feltétel az igazságügyi igazgatás képzésben az emelt szint. A JÁK széles körben tud felajánlani hallgatóinak külföldi részképzéseket, főként európai országokban, de a tengeren túlra is tudnak küldeni hallgatókat.

Szeptembertől indul a karon a Master of Business Administration (MBA) szak, amely vállalatok működtetésére, irányítására készít fel. Ennek keretében sajátos oktatási módszertant vezetnek be, a navarrai katolikus egyetem barcelonai üzleti iskolájának (IESE Business School) módszerét kívánják követni. Az IESE a Financial Times szerint a legmagasabban jegyzett MBA-képzéssel rendelkezik. Itt készültek fel a JÁK oktatói az MBA oktatására. Az MBA értékalapú üzleti szemléletet kíván képviselni Magyarországon, hangsúlyozva, hogy az üzleti profizmus és etikai szemlélet kéz a kézben járnak.

Góth Júlia, az Információs Technológiai és Bionikai Kar (ITK) tanulmányi dékánhelyettese elmondta, a karon mind a mérnökinformatikus, mind a molekuláris bionika alapszakon megmaradt az emelt szintű érettségi követelménye. Újdonságnak számít, hogy ebben a tanévben – látva az elsőévesek középiskolából hozott matematika- és fizikatudásának eltéréseit – az oktatás a középiskolai matematika és fizika ismétlésével indul.

A Hittudományi Kar iránt is nagy volt az érdeklődés – számolt be a délelőtti aktivitásról Pongrácz Benedek, a Szombathelyi Egyházmegye ötödéves papnövendéke. A HTK-ra teológus, közösségszervező és hittanár szakokra várják a jelentkezőket nappali és levelező formában. „Van, aki a hit iránti érdeklődésből jelentkezik. Örvendetes beszélgetéseket tudtam folytatni a délelőtt folyamán, több mint húszan léptek a standunkhoz. Nyílt dialógusra hívtuk a kiállításra látogató fiatalokat. Bátorítottuk a beszélgetést, mit gondolnak a Katolikus Egyházról, milyen az istenkapcsolatuk. Volt érdeklődő, aki kifejezetten a papságra kérdezett rá. Sokféle kérdéssel találkoztunk, egészen mély beszélgetések is kialakultak az élet értelméről, a személyes életünkről, a hivatásunkról, a világ jelenlegi állapotáról.”

Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora elmondta, intézményük az ország utolsó pedagógusképző főiskolája. Bár országosan drámaian csökkent a pedagógusképzésre jelentkezők száma, az Aporban a frissen érettségizett jelentkezők száma nőtt, de nem volt akkora a kereslet, mint szerették volna.

Az Apor óvodapedagógus, tanító, szociálpedagógus, mentálhigiénés szakember és közösségszervező, katekéta, lelkipásztori munkatárs képzést nyújt.

Bíró Balázs, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem beiskolázási referense elmondta, alapképzésben csak anglisztika és germanisztika szakon kérnek idén emelt szintű érettségit a jelentkezőktől; jövőre várhatóak nagyobb változtatások, ugyancsak a hitoktatásban való részvétel fog többletpontot jelenteni. Újdonság, hogy szeptembertől kántorképzést indítanak. Nő a mesterszakok amúgy is széles kínálata, így például művészeti képzéssel. Fő profil marad az informatika, a gazdaságtudomány és a pedagógia. Az egyetem nagy kapcsolatrendszere révén sok országban tud külföldi tanulmányokat kínálni a hallgatóinak.

A Gál Ferenc Egyetem négy kara mutatkozott be: Egészség- és Szociális Tudományi Kar, Gazdasági Kar, Teológiai Kar, Pedagógiai Kar.

A Gazdasági Karon gazdálkodás és menedzsment, műszaki menedzser, pénzügy és számvitel képzést nyújtanak békéscsabai és szegedi helyszínnel. A Teológiai Kar négy helyszínen, Szegeden, Gyulán, Szarvason és Békéscsabán kínál képzéseket, mindenütt van katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak. A Pedagógiai Kar központja Szarvas, de vannak képzéseik Szegeden és Budapesten is, csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító képzést kínálnak. Az Egészség- és Szociális Tudományi Kar központja Gyula, ápolás és betegellátás, egészségügyi szervező és szociális munkás képzésük működik Gyulán, Szegeden, valamint Szarvason.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alap- és mesterképzésein hittanárokat, nevelőtanárokat, katekétákat, lelkipásztori munkatársakat, teológusokat, lelkigondozókat képeznek. Emellett vannak szakirányú továbbképzéseik, amelyek közül palettájuk újdonsága a szupervizor és a vallásismeret szakirányú képzés.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír