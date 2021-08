Katolikus iskoláknak otthont adó települések polgármestereivel találkozott az egri érsek

Köszöntőjében a főpásztor rámutatott, hogy a Katolikus Egyház célja, hogy megismertesse a fiatalokkal Istent és az emberek szolgálatára nevelje őket.

Nagy szükség lenne olyan emberekre, akik az élet minden területén, így köztisztviselőként, egészségügyi dolgozóként vagy akár pedagógusként elkötelezett módon szolgálatnak tekintik tisztségeiket. Imádkozunk az egyházmegyében a papi és szerzetesi hivatásokért, de lassan már „emberhivatásokért” kell imádkoznunk, mert egyre kevesebben vannak, akik mások szolgálatába akarják állítani az életüket. A hitbeli neveléssel együtt a szolgálat szépségét is meg kell mutatnunk a fiataloknak – hangsúlyozta Ternyák Csaba érsek.

Mirkóczki Ádám egri polgármester elmondta, örül annak, hogy óvoda, általános iskola és középiskola mellett immár egyetem is működik a városban a Katolikus Egyház fenntartásában. A polgármester úgy fogalmazott: Azt tapasztalom, hogy az oktatás világában a sok-sok nehézséget, ami állami, alapítványi vagy adott esetben önkormányzati fenntartású intézmények esetében is fennáll, azt az Egyház, jelen esetben az Egri Főegyházmegye sokkal hatékonyabban és jobban kezeli. Gondolok itt a napi működésre, a humánerőforrás megtartásra és az oktatás-nevelés színvonalára. Ha rajtam múlna az oktatás-nevelés és a szociális terület egyre nagyobb szeletét is rábíznám a Katolikus Egyházra. Nemcsak napi tapasztalat, hanem azt mondhatom, ezeréves tapasztalat, hogy sokkal gondosabb gazdája az Egyház ezeknek az intézményeknek.

A 2021/22-es tanévtől a tibolddaróci általános iskola, a hangonyi, valamint a járdánházi óvoda került a főegyházmegye fenntartásába, ezzel 56-ra emelkedett a katolikus köznevelési intézmények száma a főegyházmegyében. Jelenleg 14 településen zajlik óvoda tervezése; 5 településen – Egerben, a Servita utcában, valamint Szerencsen, Fegyverneken, Karcagon és Boconádon – az intézmény kialakítása a kivitelezés szakaszában van; a körömi iskola építése pedig engedélyezési eljárás alatt áll.

Az Érseki Palota megtekintése után a polgármesterek találkozója kötetlen beszélgetéssel és szeretetvendégséggel folytatódott.

Szöveg: Pap Ildikó

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír