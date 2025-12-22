Katonalelkészeknek tartottak szakmai napot a Katolikus Tábori Püspökségen

A szakmai napot Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök vezetésével koncelebrált szentmise nyitotta meg, amelyen Takács Tamás ezredes, a Katolikus Tábori Lelkészi Kar vezetője mondta a szentbeszédet.



A Katolikus Tábori Püspökség Szabadság téri kápolnájában bemutatott szentmisét követő rövid megbeszélésen és tanácskozáson Berta Tibor püspök hangsúlyozta a lelkipásztori szolgálat jelentőségét a katonaság és a büntetés-végrehajtás közösségeiben, kiemelve a mindennapi kihívások és a szolgálat során tapasztalt megpróbáltatások mellett a hitből fakadó kitartás fontosságát. „Nem az a legfontosabb, hogy többen legyünk, hanem hogy erősebbek. Erősebbek abban a lelkületben, hogy elszántan álljunk oda az értünk emberré lett Jézus Krisztus mellé, végtelen elkötelezettséggel. Ráadásul minden helyzetben, így például akkor is, amikor a szolgálat zökkenőmentesen folyik, de akkor is, amikor nehézségekkel kell szembenézni” – húzta alá.



Berta Tibor püspök hangsúlyozta: az adventi készülődés és a karácsony üzenete a hétköznapi élet nehézségeiben is példát adhat a derűs lelkületű szolgálatra. A katonai ordinárius köszönetet mondott mind a jelenlévő katona- és börtönlelkészeknek, mind a Katolikus Tábori Püspökség dolgozóinak elkötelezett szolgálatukért.

Az 1994 óta megrendezett katonalelkészi szakmai napok célja, hogy erősítse a szakmai kapcsolatokat, tapasztalatcserét biztosítson, és megerősítse a lelkészek elkötelezettségét az év során végzett szolgálatban.

Forrás: Katolikus Tábori Püspökség

Szöveg és fotó: Navarrai Mészáros Márton

Magyar Kurír