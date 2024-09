Képzőművészeti tárlat nyílt Székesfehérváron a XVIII. Ars Sacra Fesztivál keretében

A megnyitón Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök az igazság valódi keresésére és megismerésére hívta fel a figyelmet. Azt kívánta, hogy az alkotások szakrális üzenetén keresztül a látogatók találjanak rá az Istentől kapott békességre és az ő igazságára.

A hazugságra nem lehet jövőt építeni, a hazugság a tévedés rabságába kényszerít minket. Az igazság tesz szabaddá, amelyet Jézus Krisztus hozott el számunkra. Az Atya igazságát, a teremtés igazságát, az isteni szeretet igazságát, az emberi élet céljának és az örök életnek az igazságát – hangsúlyozta a főpásztor. – A művészet is egy út, amelyen keresztül az igazsághoz tudjuk elvezetni az embereket.

Az igazi művészet embert szolgáló művészet, alázatosan Isten inspirációjára figyel, az igazságot mutatja be.

Azt az igazságot, amely békét teremt az ember szívében. Amely elvezet bennünket Istenhez és az ő békéjéhez” – mondta a püspök. Beszéde végén azt kívánta, hogy a tárlat iránt érdeklődők találják meg ezt az isteni igazságot.

Smohay András művészettörténész, múzeumigazgató az alkotás folyamatáról beszélt, kiemelve, hogy a küzdelmes munka végén az alkotóművész eljut arra a belső békére, amelyet a művek is közvetítenek.

„Általában a műalkotások szólhatnak háborúról és békéről is, hiszen maga az alkotás folyamata az Isten teremtő gesztusával indul el, analóg vele. Ennek a vége mindig egy megbékélés lesz az alkotási folyamatban. Az alkotónak és az alkotásnak ki kell békülnie még akkor is, ha az alkotás közben feszültségek vannak, de el kell hogy jusson egy nyugvópontra. Ezt minden ember megtapasztalhatja attól függetlenül, hogy professzionális művész, vagy sem. Ha valamit elkészít, örömét leli benne, mert a végén önazonos, elégedett lesz, és eljut a békére” – fogalmazott az igazgató.

Az idei Ars Sacra Fesztivál mottója alapján tett közzé képzőművészeti pályázatot Bárány Terézia, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének Fejér megyei területi képviselője és a Magyar Képzőművészek a Világban Egyesület elnöke. Felhívására számos magyar képzőművész küldte el alkotásait. Aknay János, Baksay József, Verebes György, König Frigyes munkái is megtalálhatók a kiállítók között.

„A nagykorúságát ünneplő Ars Sacra Fesztivál immár 18 éve hirdeti, hogy

a kultúra emberi életünk egyik fontos forrása, amely képes felmutatni a hit, a remény és a szeretet üzenetét minden korosztály számára.

Az Ars Sacra a művészeteken keresztül hirdeti a Teremtő szeretetét. Nemcsak egy fesztivál, de misszió is, amely azt a művészetet mutatja be, amely a krisztusi üzenetet hordozza magában, és amely képessé válhat arra, hogy a szemen, a lelken keresztül megérintse az emberi szíveket is. Az Ige szerint: »Az igazságosság békét terem, az igazságnak meg biztonság lesz a gyümölcse mindörökre« (Iz 32,17). A szakrális művészet az igazságosság és a béke eszköze és megnyilvánulása” – mondta Bárány Terézia, a MKVE elnöke.

A tárlat szervezői azt remélik, az Ars Sacra Fesztivál alkalmat ad arra, hogy a műalkotások révén békességre leljünk önmagunkban; a látogatók valóban megtalálják azt a békét, lelki megtisztulást, amelyet a művészet befogadása nyújthat mindannyiunk számára.

Szöveg: Berta Kata

Fotó és videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír