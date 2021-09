Kereszténynek lenni Afganisztánban – Egy menekült férfi tanúságtétele

A férfi ma 38 éves, ügyvéd Olaszországban, ahová nagyon hosszú és nehéz utazás után jutott el 13 éves korában, teljesen egyedül. Azután menekült el hazájából, hogy a tálibok megölték szüleit, mert keresztények voltak. Otthon rejtőzködve élhették csak meg a hitüket. Bátyja az út során életét vesztette. Történetüket könyvben is megírta Tonight We Watch the Stars címmel.

Annak idején hétköznapi gyereknek hitte magát, olyannak, mint a muszlim családokban növekvő barátai. De nem így volt, még ha ő nem is tudott róla. Szülei soha nem beszéltek otthon arról, hogy keresztények, nehogy a kisgyerek véletlenül elárulja őket. Emlékszik, hogy édesanyja mindig terített egy üres szék elé is, hogy ha bejön egy szegény ember, adhasson neki enni.

– Hogyan jöttél rá, hogy a családod keresztény?

– Nyolcéves voltam, amikor az iskolában a társaim megkérdezték, apám miért nem jár a mecsetbe imádkozni. Amikor hazaértem, megkérdeztem apámat, aki figyelmeztetett, soha senkinek nem mondhatom el, hogy keresztények vagyunk. Elmagyarázta, hogy a keresztények templomba járnak, de ő már nem, mert félt, hogy beszélek majd az iskolában a hitünkről, és az emberek rájönnek.

– Mi történt végül?

– Végül az emberek rájöttek, hogy keresztények vagyunk. Egy nap, az iskolából hazaérve azt láttam, hogy a tálibok szétdúlták a házunkat, megölték a szüleimet. A bátyámnak és nekem el kellett hagynunk Afganisztánt. Ő tizenhat éves volt, én nyolc. Öt éven át tartott az utazás. Nehéz utazás volt Afganisztánon, Iránon, Törökországon és Görögországon keresztül, míg végül Olaszországba érkeztem. A bátyám a hajóút során meghalt.

*

Testvérével együtt egy csónakban akarták elérni a görög partokat. A bátyjának nem sikerült. Ő úgy menekült meg, hogy egy benzineskannába kapaszkodott. Arra gondolt közben, hogy ha Jézus létezik, megmenti a vízbe fúlástól. Tizenegy éves volt ekkor, és teljesen egyedül maradt. Amikor megérkezett Olaszországba, már pontosan tudta, mit akar kezdeni az életével: jogot akart tanulni, hogy meg tudja védeni a gyengéket és segíteni tudjon azoknak, akik olyan szenvedést éltek meg, mint ő maga.

Soha nem feledkezett meg afgán gyökereiről. Kapcsolatba lépett egy keresztény családdal, akik szintén titokban élték meg vallásukat hazájukban, és támogatta őket hitükben. Nekik is problémáik lettek kereszténységükből, az apát a tálibok letartóztatták, nem hallottak róla többet. A család egy bunkerben rejtőzött el, őrt fizetett, aki vigyázott rájuk. Végül az olasz és vatikáni hatóságoknak köszönhetően sikerült eljutniuk Olaszországba.

„Amikor először vehettek részt szentmisén, túláradt bennük az öröm, sírtak is. Mélyen megindította őket, hogy most már szabadon megélhetik a hitüket” – mesélte róluk a férfi.

Amikor a család elmenekült, semmit nem tudtak magukkal vinni. Az egyik gyermek egy tipikus afgán inget viselt, amelyet egy újságíró a Budapestről Szlovákiába tartó repülőúton a pápának ajándékozott.

*

Afganisztánban a kereszténységet nyugati vallásnak látják, amely idegen az országtól. A nemzetközi hatalmak közel két évtizedes katonai jelenléte kiélezte az általános bizalmatlanságot a keresztényekkel szemben. A közvélemény nyíltan ellenséges a keresztény kisebbséggel szemben, tagjait bűnösnek gondolják abban, hogy prozelitizmust folytatnak a muszlimok körében. Az afgán keresztények magukban gyakorolják a hitüket, vagy kis csoportokban, csakis magánlakásokban. A keresztény missziós szervezetek információi szerint vannak kis földalatti házi egyházak, egyiknek sincs tíznél több tagja.

*

Az Olaszországban élő férfi most a Meet Human Alapítvány irányításával számos nehéz helyzetbe került családnak igyekszik segíteni. A közelmúltban három keresztény családnak sikerült így megmenekülnie (összesen tizennégy ember, köztük nyolc gyermek).

Szeptember 22-én, a Vatikánban az általános kihallgatás előtt Ferenc pápa személyesen találkozott velük. A menekült felnőttek és gyermekek megosztották a Szentatyával, milyen fokozott félelem és bizonytalanság uralkodik az országban a tálibok hatalomátvétele óta.

Forrás: Acistampa

Fotó: Asianews

Magyar Kurír

(tzs)