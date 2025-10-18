Kertünk kincsei – Projekthét a budapesti Szent Lőrinc-iskolában és Liliomkert óvodában

A projekthétről Kuti Margit igazgató írt beszámolót, melyet szerkesztve közlünk.

A program egyik központi üzenete a teremtésvédelem volt: a gyerekek megtapasztalhatták, hogy a Föld javai – a víz, a föld, a mag és a kenyér – Isten ajándékai, amelyekért felelősséggel tartozunk.

A projekthét egyik leglátványosabb része az iskola udvarán kialakított „Égig érő közösségi tér” átadása volt, amely a MOL Új Európa Alapítvány Zöld Oázis pályázatának támogatásával valósult meg.

Fenntartható és örömteli tanulási teret vehettek birtokba. A munkálatokban a tanárok, diákok és szülők együtt vettek részt, így a tér a közösség összetartó erejét is szimbolizálja.

Az átadó ünnepségen Faragó András káplán terményáldással egybekötött szentmisét mutatott be, majd megszentelte az új közösségi teret.

A diákok műsora színesítette a rendezvényt: verset szavaltak, néptáncos produkciókat mutattak be, furulya- és énekkari előadásokkal emelték az esemény színvonalát.

Az iskolai aulában minden osztály elkészítette saját installációját, amelyeken a kenyérrel kapcsolatos tárgyak, versek, imádságok és a hét témájához illő dekorációk kaptak helyet.

A diákok kreativitása és ügyessége révén az asztalok igazi kiállítási tárgyakká váltak.

A zsűri pedig díjazta a legötletesebb asztalokat és a legfinomabb kenyereket: az Év Kenyere 2025 versenyen bronz, ezüst és arany minősítést kaptak a szülők által sütött kenyerek.

A legszebb asztaldíszeket is külön díjazták.

A projekthét szervezői, a pedagógusok, a diákok és a szülők együtt teremtettek olyan élményt, amely nemcsak a természet szeretetére, a hagyományok ápolására és a közösség építésére hívja fel a figyelmet, hanem Isten ajándékainak értékét is megmutatja.

Forrás és fotó: Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola

