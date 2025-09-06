Két napra kiállították Szent Fausztina nővér eredeti naplóját Krakkó-Łagiewnikben

Kultúra – 2025. szeptember 6., szombat | 12:31
8

A krakkó-łagiewniki Isteni Irgalmasság kegyhelyen augusztus 30–31-én meg lehetett tekinteni Szent Fausztina nővér, az Isteni Irgalmasság apostola híres naplójának eredeti kéziratát, valamint az örökfogadalomkor kapott ezüst jegygyűrűjét és a rózsafüzérét.

Szent Fausztina nővér naplójának kézirata hat különböző hosszúságú, mindkét oldalán sűrűn teleírt füzetből áll (összesen 477 oldal), továbbá egy Felkészülésem a szentáldozásra című kis füzetből.

A kézirat nem tartalmaz javításokat, sem törléseket, még ha a szerző ki is hagyott egy-egy betűt vagy el is írt pár szót. Vilniusi gyóntatója, Michał Sopoćko atya kérésére a nővér ceruzával aláhúzta naplójában az Úr Jézus szavait, amelyeket az egyes kiadásokban félkövér vagy dőlt betűtípussal emeltek ki.

A Naplót Fausztina nővér – eredeti nevén Elena Kowalska – születésének 120. jubileuma alkalmából állították ki nyilvánosan a krakkó-łagiewniki Isteni Irgalmasság kegyhelyen. Ez volt a történelemben a második alkalom, hogy az érdeklődők megtekinthették az Isteni Irgalmasság apostola híres naplójának eredeti kéziratát.

Fausztina nővér naplójának eredeti kézirata mellett a kiállításon látható volt az az ezüst jegygyűrű, amit Jézus jegyeseként, az örökfogadalomkor kapott és a rózsafüzére is.

Fordította: Simonné Hollósi Daniella

Forrás: faustyna.pl

Fotó: S. Elżbieta Siepak ISMM, s. Livia Mikołajczyk ISMM

Magyar Kurír

