Két pakisztáni fiatalt vádolnak hamisan káromlással

Haroon Ayub Masih 25 éves, Salamat Mansha Masih 30 éves, mindketten egy evangéliumi keresztény közösség tagjai. Egyiküket azonnal letartóztatták (a másikuk megszökött), miután egy muszlim férfi, Haroon Ahmad február 13-án feljelentést tett kettejük ellen a park rendőrörsén. Állítása szerint megsértették a káromlási törvényeket, vagyis vétettek a pakisztáni törvénykönyv 295. cikkének A, B és C szakasza ellen.

A feljelentő szerint Haroon Ayub Masih és Salamat Mansha Masih odalépett egy muszlim emberekből álló csoporthoz, és elkezdtek a kereszténységről prédikálni, majd átadtak nekik egy Zindagi ka Paani (Az élet vize) című, urdu nyelvű könyvet. A muszlim Haroon Ahmad az elsődleges nyomozati jelentésben azt mondta: „A két férfi káromlást követett el, azzal gyalázva Mohamed prófétát, hogy csavargó volt, aki nemzedéke gyarapításáért nősült meg, míg Jézus nem házasodott meg és az igazságot hirdette.” A Fides hírügynökséghez is eljuttatott jelentésben ez olvasható továbbá: „Azt mondták, a Tóra és az evangéliumok az igaz írások, a Korán azonban nem az igazat mondja. Tovább gyalázták az iszlámot, nyíltan, a nyilvánosság előtt sértve vallási érzéseinket.” A feljelentő hozzátette: „A keresztények káromlást követtek el, mert gyalázták Mohamed prófétát, a Szent Koránt és az iszlámot. Azt kérem, büntessék meg őket és a kiadót a káromlási törvények szerint, amiért megjelentették ezt az olvasmányt!”

A rendőrség eljárást indított a káromlásról szóló törvény 295. cikkének A szakasza értelmében, mely tíz évig tartó szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal bünteti azon cselekményeket, melyeket szándékosan követtek el azzal a céllal, hogy megsértsék bármely ember vallásos érzéseit, annak vallása és hite gyalázása által. Idézik továbbá a 295. cikknek a Korán gyalázásáról szóló B szakaszát, mely bűncselekményt életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetik, valamint további vádakat fogalmaznak meg ugyanezen törvénycikk C szakasza értelmében is, amiért „közvetett vagy közvetlen módon szóban vagy írásban becsmérlő megjegyzéseket tettek, melyek sértik Mohamed próféta nevét vagy más prófétákat”. A törvény ez utóbbiért kötelező halálbüntetést ír elő.

A keresztények egyikét, Salamat Mansha Masihot a rendőrség letartóztatta, míg Haroon Ayub Masihnak sikerült elszöknie, és családja is elrejtőzött.

Haroon Ayub Masih jogi védelmét a keresztény ügyvéd, a The Voice nevű civil szervezet felelőse, Aneeqa Maria Anthony vállalta el. Védence beszámolóját idézve ismertette a történteket a Fides hírügynökséggel: „Épp magunkban elmélkedtünk és beszélgettünk az Újszövetségről, amikor néhány arra járó fiatal megállt, hogy kihallgassák, miről beszélünk. Mikor meghallották, hogy a Bibliáról beszélgetünk, kérdezősködni kezdtek. Ekkor adtunk nekik egy kis könyvet, a címe Az élet vize, ami tartalmazza az Újszövetség néhány részének kivonatát. Semmi káromló nincs abban a könyvben. Egyikük arra kért, ne olvassuk tovább a Bibliát és ne beszéljünk róla nyílt helyen, mert az nem megengedett. Megdöbbentünk, mert nem mi hívtuk oda őket, hogy meghallgassanak. Azt mondtuk nekik, ne avatkozzanak bele, mert állampolgári jogainkkal élve egyszerűen csak beszélgettünk egymás között. Ettől kezdve a szóváltás heves vitává fajult, s jobbnak láttuk otthagyni azt a helyet.”

Az ügyvéd így folytatta: „A jelenlévők közül néhány muszlim fiatal azonban elkapta Salamatot és a park biztonsági felelőséhez vitték. Aljas módon azzal vádolták kettejüket, hogy a kereszténységről prédikáltak és az iszlámot gyalázták, de ez úgy, ahogy van, hamis. Így vitték tovább a rendőrségre, ahol megtették a feljelentést.” Haroon Masih azt mondta: „A testvéreimmel együtt olvasom a Bibliát, Istent szolgáljuk Pakisztán különböző részein. Soha nem beszéltem más vallás ellen. Tisztelem Mohamed prófétát.”

Az ügyvéd egy másik kényes szempontot is megemlített: a feljelentést Haroon Ahmad tette és ő is írta alá, aki nem volt jelen a helyszínen, szemtanúja sem volt az esetnek, ellenben tagja a Tehreek-e-Labbaik nevű szélsőséges mozgalomnak, amely felelősséget akart vállalni a két keresztény megvádolásáért, kijelentve, hogy „továbbra is védelmezni akarják az iszlámot minden gonosztól”.

Az ügyvéd elmondta, hogy az első meghallgatást az ügyben február 24-ére tervezték, s hogy időközben sikerült ideiglenes szabadlábra helyezést szereznie Haroon Ayub Masihnak. Végül így zárta sorait: „Keressük az igazságot a két ártatlan keresztény fiatal számára. Úgy tűnik, a Tehreek-e-Labbaik csoport nagyon komolyan veszi az ügyet, erőszakos és fenyegető módon lép fel. Nem engedjük megfélemlíteni magunkat, de szükségünk van sokak támogatására és imájára.”

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides

Fotó: AsiaNews

Magyar Kurír