Kétszázan a békéért – Gyerekek imádkozták a rózsafüzért Jászberényben

„Mindazt tehát, aki megvall engem az emberek előtt,

én is megvallom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32)

Szent Pio mondta, hogy „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik”. Ennek nyomán indult el 2005-ben Venezuelából az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” imakezdeményezés, amelyet immár 20 éve minden év október 7-én, Rózsafüzér Királynője emléknapján világszerte megrendeznek, és amelyhez a jászberényi Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium is rendszeresen csatlakozik.

A jászberényi iskola idén hagyományteremtő szándékkal meghívta a város oktatási intézményeit, valamint a két katolikus óvodáját is, hogy a Nagyboldogasszony-főtemplom körül együtt imádkozzanak. A programon részt vevő gyerekek a hűvösebb idő ellenére is örömmel tettek eleget a meghívásnak, hogy hitükről tanúságot téve együtt imádkozzanak a békéért és a keresztények egységéért.

Az iskola ezúton is köszöni a részvételt és az aktív közreműködést Soós Tamás atyának, a jászberényi Barátok temploma plébánosának; Mező István református lelkésznek; a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola, valamint a Terplán Zénó Kolping Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak; a Lehel Vezér Gimnázium és a Bercsényi Miklós Általános Iskola hittanosainak; illetve az Angyalkert Óvoda és a Szent Rozália Katolikus Óvodába járó gyerekeknek, akik bár még nagyon picik, gyönyörűen mondták a Miatyánkot.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Németh Gergő

Magyar Kurír