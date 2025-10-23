Kétszázan a békéért – Gyerekek imádkozták a rózsafüzért Jászberényben

Hazai – 2025. október 23., csütörtök | 15:58
3

Körülbelül kétszáz gyerek vett részt október 17-én, pénteken délelőtt a jászberényi Nagyboldogasszony-főtemplom előtti téren megrendezett rózsafüzér imádságon, melynek célja a közös ima erejének megtapasztalása, valamint hitükről való tanúságtétel is volt, melyre ebben a szekularizált, Istentől eltávolodott világban különösen nagy szükség van.

„Mindazt tehát, aki megvall engem az emberek előtt,
én is megvallom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32)

Szent Pio mondta, hogy „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik”. Ennek nyomán indult el 2005-ben Venezuelából az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” imakezdeményezés, amelyet immár 20 éve minden év október 7-én, Rózsafüzér Királynője emléknapján világszerte megrendeznek, és amelyhez a jászberényi Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium is rendszeresen csatlakozik.

A jászberényi iskola idén hagyományteremtő szándékkal meghívta a város oktatási intézményeit, valamint a két katolikus óvodáját is, hogy a Nagyboldogasszony-főtemplom körül együtt imádkozzanak. A programon részt vevő gyerekek a hűvösebb idő ellenére is örömmel tettek eleget a meghívásnak, hogy hitükről tanúságot téve együtt imádkozzanak a békéért és a keresztények egységéért.

Az iskola ezúton is köszöni a részvételt és az aktív közreműködést Soós Tamás atyának, a jászberényi Barátok temploma plébánosának; Mező István református lelkésznek; a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola, valamint a Terplán Zénó Kolping Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak; a Lehel Vezér Gimnázium és a Bercsényi Miklós Általános Iskola hittanosainak; illetve az Angyalkert Óvoda és a Szent Rozália Katolikus Óvodába járó gyerekeknek, akik bár még nagyon picik, gyönyörűen mondták a Miatyánkot.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Németh Gergő

Magyar Kurír

#egyházmegyék #ifjúság #imádság #oktatás-nevelés #Szűz Mária

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató