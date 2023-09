Kétszázhuszonöt évvel ezelőtt koronázták meg a csíksomlyói Szűzanya kegyszobrát

A szentmisék alkalmával megköszönték a fölséges és dicsőséges Istennek az évszázadok folyamán és a jelenben is művelt számtalan jótéteményét, valamint hálát adtak égi édesanyánknak, a csíksomlyói Segítő Szűzanyának a mindennapokban tanúsított pártfogásáért. Az Úr Jézus biztató szavaira –„Kérjetek és kaptok!” (Mt 7,7) – válaszolva, a Szűzanya közbenjárását kérve imádkoztak együtt a hívekkel, és helyezték imaszándékaikat továbbra is a jó Isten gondviselésébe. Ebből az alkalomból a kegytemplomban kiállították a Batthyány Ignác erdélyi püspök által a kegyszobornak adományozott koronákat és jogart.

„A ferences kisebb testvérek rendjének Szent István erdélyi tartománya által újból előterjesztett kérés tartalmazta, hogy az Úr a Boldogságos Szűz által a Csíksomlyói Nagy Konvent templomának oltárában elhelyezett fából készült szobrában csodás dolgokat visz végbe. Éppen ezért azt kérik, jelentsük ki, hogy azt a szobrot az Úr csodákkal dicsőítette meg. Hogy ezt meg tudjuk tenni, a mi levéltárunkba elhelyezett iratokat szorgalmasan felkutattuk, hogy azok bizonyságával biztonságosan haladjunk előre az ügyben. És meg is találtuk, hogy 1746-ban beterjesztették elődünknek, Klobusiczky Ferenc püspöknek, hogyan áradt ki Szent István első vértanú ünnepén valamiféle fény és ragyogás az említett szoborból, és sokaknak, akik abba belenéztek, látását elvette (sokakat megvakított), ennek csodálata a szobor iránti mély tiszteletet növelte. Éppen ezért már a következő évben kiküldött inkvizítorok sok tanú vallomását felvették a ragyogással kapcsolatban és még olyan gyógyulásokkal is kapcsolatban, amelyeket csodáknak tartanak (…) az ügyben 1779-ben 74 tanút hallgattak ki. (…) Kijelentjük, hogy sok tanú egyenként a különböző csodákkal kapcsolatosan azt felelte, hogy a Boldogságos Szűz Mária képe csodatevő, vagy csodáiról híres, azonban az összes csoda teljességgel nincs bizonyítva. Kijelentjük tehát, hogy ez a szobor csodákról is híres, és koronára is érdemes, és így jobb képességeink szerint minden lehetséges módon és formában ki is hirdetjük.” (Batthyány Ignác erdélyi püspök leveléből, Kolozsvár, 1798. szeptember 20., fordítás)