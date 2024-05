Kezdődhet a Pázmány Campus beruházás

A miniszter ígéretet tett arra, hogy folytatják a társadalmi egyeztetést a beruházásról.

A Józsefvárosban, a Magyar Rádió volt épületegyüttesének területén épül fel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusa, mely az egyetem bölcsészkarának lesz az új otthona. Az új campust a KÖZTI Zrt. és Hamburg C Kft. tervezi közösen. A beruházásról még tavaly decemberben beszélgetett a tervezőkkel Baranyai Béla munkatársunk.

A projekt vezető építészei elmondása szerint az omladozó Károlyi- és Eszterházy-palotákból minden értéket meg fognak tartani. A Márványteremből és a jó állapotban megmaradt szobákból reprezentatív helyiségek lesznek: a rektori, dékáni irodák, tanácstermek. A Márványteremnek vegyes funkciója lesz, itt a konferenciák mellett nyilvános koncerteket is lehet majd tartani. A Károlyi-palotából könyvtár lesz, melyet szintén látogathatnak külsős érdeklődők is. A meglévők mellé új épület is kerül majd; arra gondolva, hogy egy egyetemi létesítmény legalább száz évre épül, az egész komplexum a legkorszerűbb technológiával lesz megtervezve. Napenergiát, földhőt hasznosító berendezéseket telepítenek, vagyis igyekeznek a zöldenergiát felhasználni még akkor is, ha jelen esetben egy sűrűn beépített városi környezetről van szó.

A tervek szerint a bontás az idei év végére befejeződik, 2025 elejétől indulna az építés, 2027. szeptember 1-jén pedig kezdődhetne az első szemeszter az új campuson.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusáról bővebb információ ITT érhető el.

Forrás: MTI; Baranyai Béla/Magyar Kurír

Fotó: www.pazmanycampus.hu

