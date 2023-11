Kezdődik a MosolyManók karácsonyi gyűjtés az általános iskolákban

Az akcióhoz az ország összes általános iskolája csatlakozhat november 6. és december 6. között, és készpénzzel is támogathatják a gyűjtést az adomanyozz.hu oldalon keresztül. A cipősdobozba csomagolt ajándékokat a szeretetszolgálat még az ünnep előtt eljuttatja a nehéz helyzetben élő gyerekeknek.

A PontVelem Okos Program, a Máltai Szeretetszolgálat és a GLS Hungary a Belügyminisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkárságának támogatásával nyolcadik éve szervezi meg a karácsonyi MosolyManók adománygyűjtő akciót általános iskolás gyerekek részére. Az ország legnagyobb iskolai karácsonyi akciójában az elmúlt hét év során közel hetvenezer gyermeknek szereztek örömöt kortársaik.

Az akció szervezői az ország minden általános iskolájában felhívást tesznek közzé, melyben arra hívják a tanulókat, hogy ajándékozzanak meg nehéz helyzetben élő gyermekeket és varázsoljanak mosolyt az arcukra karácsonykor. Az ajándékcsomagot az iskolájukban adhatják le november 6. és december 6. között, ahol a gyűjtésben részt vevő tanároknak (vagy az őket segítő szülőknek) csupán annyi a teendőjük, hogy a pontvelem.hu felületén regisztrálva jelzik, van elszállításra kész adomány az iskolában. A csomagokat a GLS Hungary a Máltai Szeretetszolgálat raktáraiba viszi, és a szervezet még karácsony előtt eljuttatja a rászoruló gyerekeknek.

A MosolyManók elnevezést nyolc évvel ezelőtt azért választották a szervezők, mert megjeleníti az akció kettős célját: az ajándékok örömöt szereznek a nehéz helyzetű családok gyermekeinek, az ajándékozó gyerekek pedig megélhetik az önzetlen segítségnyújtás örömét. A szervezők a szülőket is megszólítják, és arra biztatják őket, hogy az ajándék összekészítése legyen közös elfoglaltság, melynek során beszélgetnek arról, mit jelent segíteni, és gondoskodó odafigyeléssel fordulni mások felé. Az akcióhoz azok a gyerekek is csatlakozhatnak, akiknek az iskolájában nincs egységes gyűjtés. Vegyék fel a kapcsolatot a hozzájuk legközelebb működő máltai gyűjtőponttal, hogy minden gyermek, aki segíteni szeretne, megtehesse. Amennyiben egy diáknak nincs megunt játéka, vagy nem tud a rászoruló társai részére ajándékdobozt összeállítani, akkor idén is lehetősége van a PontVelem Okos Programban gyűjtött pontjaiból is felajánlani erre a célra. Az így összegyűlt felajánlásokat is a rászoruló családok karácsonyi ajándékaira fordítja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

A gyerekek mellett idén is lehetnek a felnőttek is MosolyManók. Az évek során baráti társaságok, cégek, egyesületek jelezték csatlakozási szándékukat az akcióhoz, amit idén egyszerűen és gyorsan megtehetnek a megújult adomanyozz.hu felületen keresztül. A „Felnőtt MosolyManók” az adományra szánt összeget a Máltai Szeretetszolgálat https://adomanyozz.hu/gyujtes/mosolymanok23 oldalán ajánlhatják fel. A pénzbeli adományokat banki átutalással is eljuttathatják az 11784009-20200745 (OTP Bank) számlaszámra „MosolyManók” közleménnyel. Az így befolyt összeget a rászoruló gyerekek karácsonyi ajándékaira fordítja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

A gyűjtés részleteit megtalálják a mosolymanok.hu oldalon, valamint a pontvelem.hu és a maltai.hu oldalakon. Az ajándékcsomagok iskolai gyűjtése roppant egyszerű. A gyerekek az általuk már nem használt, de jó állapotú, vagy kifejezetten erre az alkalomra vásárolt új játékaikat egy dobozba rakják (a doboz pontos méreteit megtalálják a https://www.pontvelem.hu/segits-velem/karacsony oldalon), becsomagolják, majd ráírják, hogy milyen nemű és korú társuknak küldik az ajándékot. A MosolyManók akciónak az is célja, hogy felhívja az adományozó gyerekek és szülők figyelmét arra, hogy olyan ajándékcsomagot készítsenek, amelynek ők maguk is örülnének. Ügyeljenek arra, hogy csak hibátlan, hiánytalan és megtisztított játékokat, illetve fél évnél hosszabb lejárati idejű édességeket helyezzenek a dobozba. A gondoskodó odafigyeléssel összeállított csomagok valódi karácsonyi ajándékok lehetnek a nehéz helyzetben élő gyerekeknek. Az ajándékot személyesebbé tehetik a megajándékozott gyermeknek szóló kedves üzenettel.

A csomagok megfelelő összeállításához ez a kis videó nyújt segítséget.

A felajánlások gyűjtése 2023. december 6-ig tart az általános iskolákban!

A MosolyManók nyáron sem tétlenkedtek. A nyári MosolyTáska gyűjtés során több mint ezer iskolatáskát ajánlottak fel. A Máltai Szeretetszolgálat az adomanyozz.hu felületen keresztül felajánlott mintegy 2 millió forintból egyrészt megtöltötte az üresen érkezett iskolatáskákat, másrészt pedig további ötszáz tanszercsomagot állított össze, így összesen 1500 gyermek iskolakezdését segítették kortársaik.

A PontVelem Okos Programban egész évben gyakorolhatják a jótékonyságot a programban résztvevő gyerekek. A SegítsVelem – Adni jó! kezdeményezésről további részletek ide kattintva olvashatók.

