Ki számomra Szent József? – Egy európai művészeti pályázat margójára

A Katolikus Családszervezetek Európai Föderációja (FAFCE) az idei év elején művészeti versenyt hirdetett e témában. Az eredményhirdetés június közepén zajlott a strasbourgi Európai Parlament épületében. A verseny során arra hívták a művészeket, hogy alkotásaikkal mutassák be, miképpen látják napjainkban Szent Józsefet, a Katolikus Egyház patrónusát, az édesapák és a munkások védőszentjét. A pályázatot a t’ARS Műhely (Hetvenkét Tanítvány Mozgalom) 2021-ben hasonló címmel közétett művészeti felhívása alapján hirdették meg. Pályaműveket több művészeti kategóriában (festmény–rajz–grafika; szobor–kerámia–színes üveg; fotográfia; zenemű; képregény) vártak.

„Az utóbbi években az élet minden területén egyre hangsúlyosabban bukkan fel az apaság, az apák kérdése. Hol találkozhatunk velük? Hogyan ismerhetjük fel őket? (…) Hogyan inspirálhat bennünket 2023-ban az apák védőszentje?” – tette fel a kérdést a pályázatot kiíró Katolikus Családszervezetek Európai Föderációja. A művészet szemünket fölnyitó szerepének fontosságát felismerve kiírásukban közölték, a pályázat célja „egyrészt a művészet uniós szintű népszerűsítése, másrészt a gyakran figyelmen kívül hagyott vagy elhanyagolt apák láthatóvá tétele az élet minden területén”.

A hirdetésre huszonkét országból több mint száz alkotás érkezett, amelyeket a nemzetközi zsűri az alkotók ismerete nélkül és meglehetősen egybehangzó véleményt formálva értékelt. A díjazottak műveit a strasbourgi Európai Parlament épületében mutatták be a díjátadó ünnepségen, ahol Izabela-Helena Kloc lengyel európai parlamenti képviselő és Cornel Bărbuţ, a FAFCE román elnökhelyettese rövid köszöntői után Fabrice Hadjadj francia író, filozófus foglalta össze gondolatait a művészeti pályázattal kapcsolatban. A tízgyermekes családapa Hadjadj, aki kisgyermeke megbetegedése miatt személyesen nem tudott jelen lenni az eseményen, videóüzenetben fejtette ki gondolatait arról, miért nem véletlen, hogy egyszülött fiának nevelését Isten nem a szavak emberére, egy írástudóra, farizeusra vagy papra bízta, hanem egy kézművesre, akinek – Istenhez hasonlóan – személyes tapasztalatai vannak az alkotásról, a dolgok létrehozásáról, annak nehézségéről és szépségéről, s éppen ezért az alkotói-mesteremberi alázatot hitelesen képes továbbadni a gondjaira bízott gyermeknek.

A díjazottak kategóriák szerint

Festmény–rajz–grafika

1. Maciej Pisiałek: Holy Family (Szent Család)

2. Clémence Meynet: Saint Joseph’s workshop (Szent József műhelye)

3. Anastasiya Burko Dziemidziuk: The One that brought us together (Az Egy, aki összehozott bennünket)

Különdíjasok:

Magyar Krisztina: Szent József álma

Adorján Anna: Ő az én apám

Szabó Franciska: Diák a művészettörténetből – Guido Reni

Szobor–kerámia–üveg

1. Jesus Arevalo Jimenez: St. Joseph teaching Christ to walk (Szent József járni tanítja Krisztust)

2. Jean-Philippe Guignard (Jon Helip): Learning to see further (Távolabbra látni tanulva)

3. Zbigniew Gos: Saint Joseph (Szent József)

Fotográfia

1. Kamila Kansy: St. Joseph teaches Jesus the names of birds (Szent József a madarak nevét tanítja Jézusnak); St. Joseph is silent before the mystery of life (Szent József némán áll az élet misztériuma előtt)

2. Marine de Villepin: Bien-aimé (A szeretett)

Zene

2. Pierre Risopoulos: Les Songes de Saint Joseph (Szent József álmai)

3. (megosztott) Jonathan Alexandru: Crug / Lokodi András: When St. Joseph looks at us (Amikor Szent József ránk tekint)

(Ebben a kategóriában első díjat nem adtak ki.)

Képregény

1. Razvan Bronescu: Saint Joseph (Szent József)

2. Danil Daniel: Dreptul Iosif (József törvénye)

A verseny honlapján megtekinthetőek a díjazott művek.