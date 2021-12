Kicsinyke jólét – Gondolatok a Sportszerűtlen sportvilágról

A sportszeretők nem is sajnálják a játék és a küzdelem különféle ágaira áldozott pénzt, még akkor sem, ha nem mindig értenek egyet az arányokkal. A sportban lehet igazán pénzre váltani a tehetséget, s ez ellen már csak azért sem tiltakozhatunk, mert kemény munka, rendszeres edzés és kitartás nélkül a legzseniálisabb sportolóból sem lesz senki. A sportban, a sport körül megjelenő milliók és milliárdok ugyanakkor nagy kísértést is jelentenek. Nem csak a sportfogadás szürke és fekete mezőiben feltűnő bukmékerek, hanem az edzők és a sportolók számára is.

A Netflix Sportszerűtlen sportvilág (Bad Sport) című sorozatában hat történetet ismerünk meg. Elsőre azt mondanánk, közös nevezőjük a sport mellett a pénz. Valójában mégsem az anyagiak, hanem az emberi lélek mélyéről felkiáltó lelkiismeret kötik össze ezeket az élettörténeteket.

Bár nagy pénz rejlik a sportban, ez nem jelenti azt, hogy mindenki részesedik is belőle. Stevin „Hedake” Smith, az amerikai egyetemi kosárlabda-bajnokság csillaga egymaga képes volt eldönteni egy meccset. Tehetségéhez kétség sem fért, már az NBA felé kacsingatott, csakhogy arra még várnia kellett egy keveset. Egy NBA-sztár betegre keresi magát, ám a rendkívül népszerű egyetemi bajnokságban szereplő játékosokat bizony erősen alulfizetik. Hedake sem tudott ellenállni, amikor egy bukméker néhány ezer dollárt ajánlott neki azért, hogy megfelelő eredmény szülessen a következő meccsen. Az már más kérdés, hogy a bukméker milliókat keresett az üzleten.

Randy Lanier, aki rajongott az autóversenyzésért, eredetileg nem a sportból élt. Más, tisztességesnek nem nevezhető megélhetése volt: marihuánát csempészett. Bár Randy nem tartozott a drogbárók közé, azért elég jól keresett. A megszerzett pénzből azonban nem luxusjachtot vagy állatkertet vett, hanem felépített egy autóversenyző-csapatot, mely első versenyét rögtön meg is nyerte.

A lovak tenyésztése, tartása meglehetősen drága mulatság. Ugyanakkor jó üzlet is, hiszen egy versenyparipa több százezer dollárt is nyerhet a gazdájának. Az eszébe sem jut a földi halandónak, hogy egy értékes ló bizony többet érhet akkor, ha elpusztul. A sorozat talán legfelkavaróbb történetében Tommy Burnst ismerhetjük meg, aki néhány ezer dollárért szó szerint lovakat gyilkolt, mégpedig azért, hogy a gazdájuk felvehesse a horribilis biztosítási díjat.

Ha valaki látta a Mat Damon főszereplésével készült Invictus című filmet, talán emlékszik arra, hogy Nelson Mandela a sportot a nemzeti megbékélés fontos eszközének tartotta. Nemcsak az ebben a filmben felidézett rögbi, hanem a krikett is fontos szerepet játszott abban, hogy Dél-Afrikában egy nemzetté válhassanak a fehér és a fekete polgárok. Pontosabban egyetlen személy, Hansie Cronje volt az, akitől a sportrajongók egyenesen csodát vártak. Nem véletlenül, hiszen a karizmatikus krikettcsapat-kapitány a hozzáértők szerint (jómagam ugyanis egyáltalán nem értem, mit történik egy krikettmeccsen) taktikus húzásaival nemcsak mérkőzéseket nyert, de a nézők szívét is meghódította. Egy nap azonban az indiai rendőrség bejelentést tett, mely szerint Hansie pénzt fogadott el egy bukmékertől.

Persze a sport nem csak a pénzről szól. Egy-egy csapat, nemzet számára presztízskérdés is a győzelem. A magyar futballrajongók is emlékeznek arra, amikor az olasz foci körül kirobbant botrány – a calciopoli – miatt a Juventust visszasorolták a második osztályba. Az esetnek több csapat is érintettje volt – többek között az akkori miniszterelnök, Silvio Berlusconi tulajdonában lévő AC Milan is –, de a legnagyobb nyilvánosságot mégis Luciano Moggi, a Juve igazgatójának esete kapta. A vád „bűnszövetkezetben elkövetett manipulálás” volt, Moggi ugyanis a legkülönfélébb eszközökkel próbálta a játékvezetőket rávenni arra, hogy a pálya a Juve felé lejtsen. A nyomozóhatóság a rendkívül sokat telefonáló igazgató minden beszélgetését lehallgatta. Az egyik felvételen azt hallották, hogy a Juventus vezetője mérgében bezárta a játékvezetőket az öltözőbe, ez pedig a jog szerint bizony emberrablásnak minősült.

Mi, magyarok is jól tudjuk – ha máshonnan nem, a Regőczy Krisztina–Sallay András jégtánckettős pályafutását látva –, hogy a szovjet-orosz korcsolyázás nem csak világszínvonalú, de sokáig szinte egyeduralkodó volt. A 2002-es, Salt Lake Cityben megrendezett téli olimpián a Jelena Berezsnaja–Anton Sziharulidze kettős lett a bajnok páros műkorcsolyázásban. Annak ellenére, hogy többször is hibáztak. A kanadaiak versenyzői – a nézőkhöz hasonlóan – nem értették, mindez hogyan lehetséges, hiszen Jamie Salé és David Pelletier hibátlan kűrt futott. Később kiderült, hogy a francia zsűritag lehet a ludas. A botrány még nagyobbra dagadt, amikor egy orosz maffiózó neve is felröppent az ügy kapcsán.

Minden Fradi-szurkoló tudja, hogy a csapat címerében látható három E betű mit jelent: erkölcs, erő, egyetértés. Ezek szerint már a futball hajnalán úgy érezték, a sporterények között igen fontos helyet foglal el az erkölcs, a morál. A sorozat alkotóinak majdnem minden esetben sikerült kamera elé állítaniuk azokat, akik az ügyek főszereplői voltak. Ez már csak azért is nagy teljesítmény, mert erkölcsi bukásáról senki nem beszél szívesen. A legtöbben – persze csak utólag, miután már minden kiderült – megbánták mindazt, amit tettek. Hedake feláldozta a jövőjét a pillanatnyi, kicsinyke jólétért cserébe. Az ő esetében azonban azok is felelősek, akik tehetségét kihasználták ugyan, de megfizetni már nem akarták. Randy fordított utat járt be, neki a sok pénz hozta meg a várva várt eredményt. Érezte, hogy szorul a hurok, ha nem akar börtönbe kerülni, akkor a drogcsempészettel sürgősen le kell állnia. De Randy rendkívül tehetséges volt, ezért nem akarta feladni a versenyzést, ehhez viszont sok pénz kellett, és másból nem tudta finanszírozni. A lelkiismeret szerinti döntés ebben az esetben az álmok feladását jelentette volna.

Bár napjainkban a híreket böngészve azt lájuk, hogy egy állat élete már-már fontosabb az emberi életnél, Tommy Burns esete ennek ellenére különösen visszataszító. Mégsem őt érezzük az első számú felelősnek, hanem azokat a dúsgazdag embereket, akik a még több pénz reményében megölették azt a lovat, amit egyébként szerettek és sokra tartottak.

Úgy tűnik, a calciopoliban nem játszott szerepet a pénz, „csak” a befolyással és a hatalommal éltek vissza, Moggi pedig máig ártatlannak tartja magát. Bármi legyen is az igazság, egy focirajongó szomorúan látja, hogy a szóbeli és egyéb nyomásgyakorlás mennyire természetes jelenség a futballban. A műkorcsolyás történet megoldásaként végül dodonai döntés született, ami sem igazságot nem szolgáltatott, sem arra nem volt jó, hogy megakadályozza a későbbi visszaéléseket. Az igaz, hogy azon sportoknál, ahol a zsűri ítéletén múlik egy helyezés, a szubjektív tényezőt soha nem lehet majd teljesen kiküszöbölni, és ez mindig magában rejti a megvesztegetés kockázatát.

Hansie Cronje soha nem csalt, pályafutása mégis csúfos véget ért. Mindenki jó embernek tartotta, népszerűségéből még azután sem vesztett, hogy kiderült, egy bukmékertől pénzt fogadott el. Hansie egészen egyszerűen nem tudott ellenállni a pénznek. Története azért is megrázó, mert a krikettcsapat-kapitány nem csak egy tehetséges és sikeres sportoló volt a sok közül, neki fontos társadalmi küldetést szánt az Isten. Egy sportoló kereshet bármennyit, a szurkolók nem erre kíváncsiak. Példát látnak benne, büszkék rá, kitartásából, erőfeszítéseiből és győzelmeiből erőt merítenek. Hansie azon sportolók közé tartozott, akik elsősorban önmagukat, a lelküket adták el néhány ezer randért, dollárért vagy euróért. S mint mindig, most is kiderült, hogy nem érte meg.

