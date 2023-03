Kicsit több innováció – Liofilizálóval bővült a Máltai Szeretetszolgálat pátyi Kreatív Műhelye

Újabb tevékenységgel bővült a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kreatív Műhelye. A szervezet több intézményének helyet adó Befogadás Házában működő kis üzemekben 2013 óta egyre több területen végezhetnek értékteremtő és változatos fejlesztő munkát a megváltozott munkaképességű emberek. A Kerámia Műhelyben használati- és dísztárgyakat készítenek, a szitanyomóban arculattervezéssel és nyomással foglalkoznak, a teaüzemben hibiszkusz teát csomagolnak, az apró asztalos műhelyben és varrodában bedolgozó munkákat vállalnak, illetve az intézményeknek végeznek javításokat. E körhöz csatlakozott 2022 nyarán a liofilizáló tevékenység, hogy a kertben megtermő gyümölcsöket hosszú távra tartósítsák.

„Akár 25 évig is eláll, amit liofilizálva tartósítunk, emellett intenzívebb lesz az íze, nem veszít a tápértékéből, megtartja a színét és nem igényel hűtést” – sorolja a technológia előnyeit Jakus Edina, a Kreatív Műhely vezetője. „A Belügyminisztérium, azaz tavaly év elején még az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdetett termékfejlesztést elősegítő, innovatív megoldásokra, melyekkel a védett munkahelyeken – mint a máltai műhelyekben – dolgozó megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását erősíthetjük. Ekkor jött az ötlet, hogy dobjuk fel a hibiszkusz teát liofilizált gyümölcsökkel. Utánajárva láttuk, hogy számos felhasználási területe van az így tartósított élelmiszereknek.” A műhelyvezető hozzátette: folyamatosan fejlesztik az üzemeket, hogy munkatársaik olyan termékeket hozzanak létre, amelyeket azért vásárolnak meg az emberek, mert valódi értéket képviselnek és jó minőségűek. „Csak akkor lehetnek ott az üzletek polcain a máltai termékek, ha valóban minőségiek, így őrizhetjük meg a munkahelyeket. A folyamatos fejlődés, az infrastruktúra szélesítése stabilabbá teszi a védett munkahelyeket, melyeket a térségben csak mi kínálunk, növeli a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását és segíti képességeik fejlesztését” – fogalmazott.

A liofilizálás, vagyis a fagyasztva szárítás egy tartósító technológia, melyet a NASA is alkalmaz, hogy az űrutazások alkalmával kis tömegű, de nagy tápanyagtartalmú ételeket vihessenek az expedíciókra az asztronauták. Az eljárás során a gép –45 Celsius fokra fagyasztja a tálcán behelyezett élelmiszert, majd vákuummal kivonja a nedvesség több mint 95 százalékát. Az Egyesült Államokban már nem csak ipari léptékben, de háztartásokban is egyre gyakrabban alkalmazzák ezt az eljárást, hogy csökkentsék az élelmiszerpazarlást.

A Pátyon másfél hektáron elterülő Befogadás Háza kertjében mintegy 70 gyümölcsfa terem, évről-évre 100 kilogrammnál is nagyobb hozammal. Meggy, cseresznye, füge, alma, körte, ribizli helyben rendelkezésre áll, de mivel az első év a gép és a folyamat teszteléséről szólt, tartósítottak még banánt, mangót, gyömbért, sárgadinnyét, áfonyát valamint kipróbálták a gomba, a paprika, a paradicsom, sőt, a húsvéti sonka liofilizálását is. „1 kg sárgadinnyéből 110g liofilizált dinnye lesz, 1 kg füge a fagyasztás-vákuumozás után 60g lesz. A gép kapacitása 3,5 kg, átlagosan terméktől függően 3 liter körüli víz távozik. A kivont víz felhasználására még keressük a lehetőséget, hiszen az is igen értékes” – mondja a jövőbeni tervekre utalva Jakus Edina.

„Amint végez a gép, rendkívül gyorsan kell csomagolnunk, hogy ne szívjon magába nedvességet a szárított termék. Zacskókba és üvegekbe kerül, melyeket azonnal lezárunk. Így több évtizedig is eláll szobahőmérsékleten, tartósítószer nélkül.” A csomagoláshoz speciális anyagokat használnak, kifejezetten erre a célra fejlesztett zacskókat, szigetelt, csatos, befőttes üveget, melybe nedvszívó párnát is helyeznek. Az új termékcsalád a Fény utcai FeTeKert bisztróban és a Kelenföldi Pályaudvaron található Máltai Manufaktúra büfében, valamint az Impact Box dobozainak részeként is kapható.

A „Kicsit több kreativitás” – „Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási szintjének növelése érdekében termékfejlesztésre irányuló innovatív programok megvalósítására 2022” (INNOVÁCIÓ2022) nevű pályázat a Belügyminisztérium (korábban EMMI) és a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásával 2 200 000 forintból valósult meg.

