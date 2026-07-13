Kiemelkedő mesterektől tanultak a görögkatolikus liturgikusének-tábor fiatal résztvevői

A rendezvény célja évről évre az, hogy a résztvevők gazdagítsák ismereteiket a liturgikus dallamok terén. Ugyanakkor a program jó lehetőség a játékra, kézműveskedésre, kikapcsolódásra is. A táborozók emellett minden este részt vettek vecsernyén vagy Szent Liturgián. A szertartások dallamait a gyerekek napról napra egyre magabiztosabban énekelték.

Az első táborozók már július 5-én megérkeztek a Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthonba, másnap pedig megkezdődtek a foglalkozások, amelyeknek ebben az évben is a Görögkatolikus Oktatási és Képzési Központ adott helyet.

A gyerekeket életkoruk szerint öt csoportra osztották. A legfiatalabb táborozó 6, a legidősebb 17 éves volt, a rekorder pedig idén már a 6. táborában vett részt. Mindegyik csoportot a liturgikus énekekben jártas személyek, énektanárok, kántorok, kántor szakos hallgatók vezették.

A hét során a csapatok főként a Szent Liturgia dallamait gyakorolták, de a csoportvezetők énekes játékokkal, feladatokkal is készültek. A szervezők, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita és Vadász Viktória pedig arról is gondoskodtak, hogy minden napra jusson valamilyen különleges elfoglaltság is.

Az első napon a Csík zenekar egyik tagja, Makó Péter és édesapja, Makó Pál érkezett a táborba, akik népi hangszerek, többek között a tárogató, a duda és a hosszúfurulya hangjával és felépítésével ismertették meg a gyerekeket.

Másnap a régóta visszajáró vendégek, a StEFREM tagjai előadásában magyar, ruszin, szuahéli és spanyol dallamok is megszólaltak. Este a férfikar jóvoltából négy földrészt felölelő, szakrális utazásra indulhattak a jelenlévők a Minden föld imádjon Téged… című összeállítás révén.

Szerdán Nemes József, a Lautitia Kóruscsalád művészeti vezetője tartott foglalkozást: a gyerekek Selmeczi György Millenniumi ódájának III. tételét tanulták meg, melynek szövegét a karnagy hangulatjelekkel (emojikkal) illusztrálta.

A tábor fénypontja idén is a csütörtöki esti záróhangverseny volt, amelyen a csoportok a héten gyakorolt liturgikus dallamokat, világi dalokat, játékokat is bemutattak, illetve külön műsorszámmal lépett fel néhány vállalkozó szellemű táborozó, a tanári kar és a teljes táborozó közösség is.

A legkisebbek, a 6–8 évesek csoportja (vezetői: Radics Teréz, Bubnó Tamás, Rehó Attila) a Szent Liturgia II. antifonájának Istennek egyszülött Fia kezdetű imáját és a Kyrie eleisont (Uram, irgalmazz!) énekelte el. Emellett játékos vásári mulatsággal is megörvendeztették a hallgatóságot.

A legnépesebb csapat idén a 9–10 évesek korosztálya volt, őket két csoportra osztották. A két csapat a Háromszorszent imádságát énekelte el különböző dallamon.

Deli Gabriella és Balláné Terdik Éva tanítványai emellett a Postaváró és a Nézd a virágot! című dalt énekelték el (utóbbit magyar és angol nyelven is), illetve az ismert dallamokat is tartalmazó Kazoo Concertót adták elő. Oceák Ilona egy szlovák népdalt énekelt, Kerekes Emma és Hédi pedig Weiner Leó négykezes Bölcsődalát játszotta zongorán.

Zsohár-Hoskó Imola, Szajnikné Puskás Éva és Szarka Viktória szintén 9–10 évesekből álló csoportja Babits Mihály A második ének című versét adta elő Bródy János feldolgozásában.

A negyedik csapattal, a 11–12 évesekkel Szabadosné Majoros Gabriella, Forgács Péter és Koszta Gergely foglalkozott. Ők a zárókoncerten a Kerubéneket, valamint a bemutatásának 10. évfordulóját ünneplő A Pál utcai fiúk musical legismertebb dalát, a Mi vagyunk a Grundot énekelték el ritmushangszerek kíséretével. Bulyáki Zsófia idén is megörvendeztette a közönséget zongorajátékával.

A legidősebbek, a 13–17 évesek csoportját Királyné Kocsis Magdolna, Kocsis Márta és Király András vezette. Előadásukban a Sokirgalmú ének és a Kaunis oli se ilta (Gyönyörű volt az az este) finn népdal hangzott el. Király András és unokahúga, Gulybán Zsófia Leonard Cohen Hallelujah című világsikerét énekelte el Koszta Ágnes zongorakíséretével. A Király Singers, vagyis Királyné Kocsis Magdolna, valamint fia, András és unokái az Okoleoko című ghánai népdallal léptek színpadra.

A tábor hagyományaihoz híven a tanárok is készültek külön előadásokkal. Szarka Viktória és Király András Mozart Titus kegyelme című operájának híres duettjét, Forgács Péter pedig Petur bán bordalát énekelte a Bánk bánból. A tanárnők Bubnó Tamás Zsoltárkák című művéből adtak elő, a férfi tanárok pedig Mária-énekeket énekeltek. A hangversenyt a táborozó gyerekek és tanárok közös éneke zárta.

A tábor utolsó napján a debreceni állatkertbe látogattak el a gyerekek.

A tábort bemutató teljes képgalériát megtalálják a Görögkatolikus Metropólia és a Hajdúdorogi Főegyházmegye Facebook-oldalán. A záróhangverseny visszanézhető a Görögkatolikus Metropólia Facebook-oldalán, a koncerten készült felvétel pedig hamarosan elérhető lesz a Görögkatolikus Metropólia YouTube-csatornáján.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Szöveg: Tóthné Espán Margaréta

Fotó: BSZI, Tóthné Espán Margaréta

Magyar Kurír