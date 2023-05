Kiemelkedő OTDK-eredményeket értek el az egri katolikus egyetem hallgatói

A kiváló tudományos és alkotóművészeti teljesítményt nyújtó hallgatókat és témavezető tanáraikat május 23-án köszöntötték az egri Líceumban.

Az eseményen Juhász Tibor tudományos rektorhelyettes úgy fogalmazott: a két évvel ezelőtti OTDK-n az akkor még négy campusú Eszterházy diákjai 25 OTDK-díjazást értek el, s most az EKKE hallgatói – kisebb létszámmal – felülmúlták ezt az eredményt: 28 1–3. helyezést és 11 különdíjat hoztak el az országos tudományos versenyről. A rektorhelyettes aláhúzta, hogy a speciális OTDK-szabályok okán bajnoknak tekintik nemcsak az országos 1–3. helyezést elért hallgatókat, hanem a szekciókban különdíjat nyert diákokat is. Az OTDK-ról elhozott oklevél egyértelműen belépő a tudományos, művészeti világba, ezt többek között az Új Nemzeti Kiválóság Programban is remekül lehet kamatoztatni. A rektorhelyettes megerősítette a tehetséges fiatalokat abban, hogy a most elért eredményt vegyék egyértelmű jelzésnek: szükség van rájuk a tudományos világban.

Az eseményen Verók Attila egyetemi tanár, az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság elnöke ismertette az elért eredményeket.

Mint elhangzott: az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet az április 3. és 27. között megrendezett 36. OTDK-n a tizenhat szekcióból tízben képviselte hallgató: összesen száz eszterházys diák vett részt a tudományos megmérettetésen, kiváló eredménnyel.

Az EKKE hallgatói közül nyolcan első, tizennégyen második, hatan harmadik helyezést értek el; tizenegy egyetemista pedig különdíjban részesült a tagozati üléseken. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói a kétévente megrendezett országos tudományos megmérettetésre kvalifikált pályamunkáikkal összesen tehát 39 helyezést vagy jutalmat szereztek.

Jól mutatja az egyetemi tehetséggondozás sikereit, hogy az EKKE minden karát képviselik a díjazott hallgatói kiválóságok. A legtöbb díjat a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar hallgatói szerezték 27 pályaművel, elméleti dolgozatokkal és művészeti alkotásokkal egyaránt. A BMK minden intézetéből kerültek ki elismerésben részesült pályamunkák. Az egyetemen belüli virtuális rangsorban a második helyen a Természettudományi Kar végzett öt pályaművel, míg a Pedagógiai Kar négy, az Informatikai Kar két, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar pedig egy díjazott pályamunkával járult hozzá az egyetemi eredménysorhoz.

Az elismerésben részesült hallgatók részletes eredményei ITT találhatók.

Forrás és fotó: EKKE

Magyar Kurír