Kijevi nuncius: Az ima erős fegyver, a politikusok egyedül nem képesek valódi békét teremteni

„Az imádságnak, amit én személy szerint nagyon erős, sőt, mindenható fegyvernek nevezek, csak a szabad akaratunk szab határt. Vagyis az imával nemcsak a béke mennyei ajándékáért fohászkodunk, hanem az ima ugyanakkor – ha őszintén, nem felületesen végezzük – minket magunkat is átalakít, gondolatokat sugall és tettekre bátorít. Meggyőződésem, hogy az ember egyedül, a politikusok egyedül nem képesek a békét, az igazi békét megteremteni” – mondta a kijevi apostoli nuncius, Visvaldas Kulbokas érsek az AgenSIR hírügynökségnek február 24-én, három évvel az ukrajnai orosz invázió kezdete után.

A nuncius a Gemelli-klinikán fekvő Ferenc pápa szavaira reagált, aki a vasárnapi Angelus imádság alkalmával – amelyet a Szentszéki Sajtóközpont tett közzé – megemlékezett Ukrajnáról. „Az evangéliumban Jézus azt mondja: szeressétek ellenségeiteket. Vagyis azt, hogy legyetek bátrak és nyitottak a párbeszédre. Ne az ellenség munkatársai legyünk a gonosz dolgok létrehozásában – jegyezte meg Kulbokas –, mintha az lenne a küldetésünk, hogy igazoljuk a gonoszt, vagy hogy azt mondjuk a gyilkosnak: »megöltél egyet, tessék, ölj meg még kettőt«.

Milyen párbeszédet kell akkor keresni? Azt hiszem, ezt csak Isten képes sugallni nekünk. Éppen ezért a hit és a remény a mi fényünk, a mi utunk.”

A parlament döntött arról, hogy minden évben február 24-én, az orosz invázió kezdetének évfordulóján megtartják a nemzeti imanapot. A 12457. számú törvényjavaslatot 255 képviselő támogatta. Ukrajna Ferenc pápához is csatlakozik ezen az évfordulón.

Mondhatjuk, hogy egy különleges szimbiózis áll fenn: a Szentatya imádkozik Ukrajnáért, és Ukrajnában sokan imádkoznak érte”

– mondta a nuncius.

Hozzátette: „Ferenc pápa betegsége, ahogy én látom, sokakat őszintén megrázott Ukrajnában, annak ellenére, hogy mindenki gondolatait óhatatlanul a háború borzalmai kötik le. A valóban őszinte aggodalom szavait hallottam vallási vezetőktől (nem csak katolikusoktól) és a polgári hatóságok képviselőitől, köztük magas rangúaktól is.”

Olekszandr Jazloveckij, a kijev-zsitomiri római katolikus egyházmegye segédpüspöke és az ukrajnai Caritas-Spes elnöke is reagált Ferenc pápa felhívására, amelyet a meggyötört ukrán népért tett a harmadik évfordulón. „Aggodalma és szavai – mondta a püspök a SIR-nek – jelzik számunkra, hogy közel vagyunk a szívéhez és a gondolataihoz. Még a mostani helyzetében is megemlékezik rólunk. De ma azt akarjuk mondani neki, hogy mi is közel állunk a Szentatyához, és imádkozunk érte, az egészségéért.”

Jazloveckij felidézte mindazt a segítséget, amely a pápától, a Szentszéktől és személyesen Krajewski bíborostól érkezett a háború három éve alatt az ukrán néphez. „Ferenc pápa ezzel is megmutatta, hogy az ember nem csak szavakkal segít, hanem a szavakat tetteknek kell követniük. Nagyon hálásak vagyunk mindazért a segítségért, amelyet – különösen a Caritas Internationalis hálózaton keresztül – kaptunk. Csak Isten tudja, hány embert ösztönöztek Ferenc pápa szavai és tettei arra, hogy cselekedjenek, imádkozzanak értünk, pénzt és segélyt küldtek, projekteket kezdeményeztek és segítettek az embereknek. Hálásak vagyunk neki.”

A kapott segélyekről a Caritas-Spes elnöke a következőket mondja: „Hálásak vagyunk mindazoknak, akik mindvégig közel álltak hozzánk. Senki sem gondolta, hogy ez a háború ilyen sokáig fog tartani. És talán így volt a legjobb. Mert ha tudtuk volna, talán elvesztettük volna a bátorságunkat. Ehelyett lépésről lépésre haladtunk. Ezen az úton soha nem volt hiány emberekből és segélyekből, és ezért hálásak vagyunk.” A többféle szinten megkísérelt béketárgyalásokról a püspök azt mondja: „Ott van a levegőben az érzés, hogy a háború lassan véget ér, annak ellenére, hogy intenzíven bombáznak bennünket, hogy katonák halnak meg a fronton, és hogy tovább folynak a harcok.

De a mi reményünk az, hogy ez a háború véget ér, egy igazságos és tartós békével ér véget. Hosszú, túl hosszú idő telt el.”

Forrás: AgenSIR

Fotó: AgenSIR, Vatican News

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír