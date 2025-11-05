Kínára tekint A Szív jezsuita magazin novemberi száma

„Ez nekem kínai!” – mondjuk, amikor valamit nem értünk, vagy ismeretlennek, távolinak, idegennek érzünk. A Szív novemberi lapszáma ezúttal Kína világát, kultúráját, gondolkodásmódját igyekszik közelebb hozni.

„Hongkong híd – Kína és a világ felé is. Ez a kettős identitás formál engem. Sokat utazom – Koreába, Japánba, Ausztráliába, most pedig Magyarországra –, mert az együttműködés a véremben van, még a tartományfőnöki és oktatói éveimből. Iskolák, tanárok, diákcsereprogramok, közös projektek – hálózatokra van szükségünk. Őszintén szólva Kelet-Ázsia, azaz Japán, Korea és Kína egyházilag túlságosan individualista; Délkelet-Ázsia e téren sokkal együttműködőbb. Mi most ezeket a kapcsolatokat próbáljuk szőni – türelmesen” – nyilatkozta Chow bíboros, akit a szinodalitással kapcsolatos helyi tapasztalatairól is kérdezett a Jezsuita Kiadó igazgatója, Pakot Géza SJ.

A Szív legfrissebb lapszáma felidézi továbbá a jezsuiták kínai misszióit, szól a magyar-kínai kulturális kapcsolatokról, ajánl kortárs kínai filmet és regényt, sőt még a sárkány-szimbólum, a TikTok videómegosztó és a kínai gasztronómia is terítékre kerül.

A Jezsuita Nyolcas rovatunkban a kultúrák közötti párbeszéd témakörével kapcsolatban kapunk válaszokat, s megkérdeztük a tapasztalatairól a miskolci jezsuita gimnázium egy Kínába kiköltözött öregdiákját.

Tartsanak velünk erre a gazdag, képzeletbeli utazásra, amely Kína több ezer éves múltját és jövőbe mutató, modern vonásait egyaránt felvillantja, és egyúttal egy újfajta látásmódra is hív.

