Kinevezések és áthelyezések a Magyar Szalézi Tartományban

Az alábbiakban részletek olvashatók a tartományfőnöki körlevélből.

Papszentelés

Örömmel hirdetem, hogy Sivadó Balázs rendtársunk papszentelése július 4-én, 10.30-kor lesz Budapesten, az óbudai Szent Péter és Pál-templomban. Kísérjük imádságunkkal rendtársunkat a szentelés felé vezető úton.

Dispozíciók és egyéb megbízások

Andrásfalvy János atyát, feladatait érintetlenül hagyva, miután Székely János püspök jóváhagyást és támogatását kértem, megbízom a szombathelyi Szent Kvirin-plébánia kápláni feladataival.

Bereczki Szabolcs testvért, miután befejezte a testvérképzés nemzetközi formációját és Mexikóból hazaérkezett, Péliföldszentkeresztre helyezem. A szeptembertől kezdődő tanévben rábízandó további feladatairól a vele való személyes megbeszélés után döntök és adok bővebb tájékoztatást.

Ilodigwe Emmanuel Chekwube atyát, feladatait érintetlenül hagyva, kinevezem a tartományi tömegkommunikációs bizottság vezetőjének.

Kirner Gábor testvért felmentem az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda pasztorális feladatainak ellátása, valamint igazgatóhelyettesi feladatai alól, és megbízom a Számalk-Szalézi Technikum és Szakgimnázium pasztorális feladatainak megszervezésével.

Kovács Sándor atyát, feladatait érintetlenül hagyva, felmentem az Iránytű hivatástisztázó műhely programon való részvétele és annak feladatai alól.

Pham Quoc Thai Hung atyát, a budapesti vietnámi közösségben betöltött feladatainak érintetlenül hagyása mellett, miután a Budapest-Újpest-Megyeri Nagyboldogasszony Plébánia és a Jézus Szíve Templomigazgatóság lelkipásztori ellátását visszaadjuk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyének, megbízom az Óbudai Segítő Szűz Mária Kápolnaigazgatóság lelkipásztori feladatainak segítésével.

Sivadó Balázs diakónust, miután befejezte a nemzetközi formációját és Torinóból hazaérkezett, Kazincbarcikára helyezem. Kérem, hogy a papszentelésig tartó időszakban fordítson megfelelő időt a lelki felkészülésre. Majd az újmisék időszaka után kapcsolódjon be a rendház ifjúságpasztorációs és lelkipásztori életébe. Miután Ternyák Csaba egri érsektől jóváhagyást és támogatást kértem, papszentelése után megbízom a kazincbarcikai Avilai Nagy Szent Teréz-plébánia kápláni feladataival. Elsődleges feladataként a plébániai kápláni szolgálatot jelölöm meg, ahol a lelkipásztori feladatokat egyeztesse a plébánossal. Kérem továbbá, hogy kapcsolódjon be az oratórium ifjúságpasztorációs munkájába és segítse az oratóriumvezető tevékenységét.

Tóth Péter diakónust felmentem a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pasztorális megbízotti feladatainak ellátása alól, és megbízom a kazincbarcikai tanoda pasztorális és lelkipásztori feladatainak megszervezésével és a szalézi jelenlét biztosításával.

Tóth Domonkos rendtárs nyári tartózkodásának helyéül a szombathelyi Szent Kvirin-rendházat jelölöm ki. Kérem, hogy ott és a tartomány központi nyári táboraiban nyújtson segítséget Jani Áron testvérnek, ifjúságpasztorációs megbízottnak. Különösképpen is buzdítom, hogy diakónusként kapcsolódjon be aktívan a lelkipásztori feladatokba is.

Tran Si Nghi Ferenc atyát felmentem a szombathelyi Szent Kvirin-plébánia kápláni feladatai alól. Ferenc atya számára a tartományi tanács hozzájárulásával, a CIC 665. kánonja szerint, egy évre szóló ideiglenes rendházon kívüli tartózkodást engedélyezek 2026. július 2. napjától 2027. július 1. napjáig az Egri Főegyházmegye területén. Ez időtartam alatt lelkipásztori feladatait és lelkipásztori állomáshelyét Ternyák Csaba egri érsek határozza meg. Ferenc atya továbbra is a szombathelyi közösség tagja marad, köteles betartani fogadalmait és minden vállalt kötelezettségét, teljes mértékben alárendeltje törvényes feletteseinek, és köteles visszatérni a szerzetesházba, ha azok visszahívják.

Tanulmányok

Gnana Pragasam Derosi Raja atya a 2026/27-es tanévben kívánja befejezni filozófiai doktori képzését az UPS római szalézi egyetemen. Kérem, hogy a kazincbarcikai közösség a tanulmányi távollétek hetei alatt szervezze meg a plébános és a rendházigazgató koordinálásával a kazincbarcikai plébánia lelkipásztori ellátását. Tanulmányainak befejezéséhez sok erőt és sikert kívánok.

Pham Quoc Thai Hung atya a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által indított Lelkigondozó képzés – Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzés tanulmányait kezdi meg a 2026/27. tanévtől esti tagozaton. Tanulmányaihoz sok erőt és sikert kívánok.

Tóth Domonkos diakónusként 2026/27. tanévben Padovában, az ILP – Istituto di Liturgia Pastorale „Santa Giustina” egyetemen folytatja tanulmányait liturgikus képzésben. Tanulmányaihoz sok erőt és sikert kívánok.

Intézményi pasztorális és lelkipásztori jelenlét

A 2026/27-es tanévben az egyes intézményekre vonatkozóan az alábbi pasztorális és lelkipásztori megbízásokat, valamint tervezési kötelezettségeket állapítom meg:

A Számalk-Szalézi Technikum és Szakgimnázium és a Meta-Don Bosco Technikum és Szakgimnázium pasztorális megbízottja Kirner Gábor testvér, lelkipásztori felelőse pedig Kovács Sándor atya. Mindketten igazgatóhelyettesi dispozícióval látják el feladatukat.

Miután az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda pasztorális feladatainak ellátása és igazgatóhelyettesi lelkipásztori feladatai alól felmentettem Kirner Gábor testvért, a 2026/27. tanévben nem helyezek rendtársat ebbe az intézménybe. Megbízom viszont Pham Quoc Thai Hung atyát az iskola lelkipásztori feladatainak ellátásával.

A kazincbarcikai Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium pasztorális és lelkipásztori megbízottja továbbra is Tran Dinh Biet Pál atya, az intézmény igazgatóhelyettesi lelkipásztori dispozíciójával.

Miután a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pasztorális feladatainak ellátása alól felmentettem Tóth Péter diakónust, a 2026/27. tanévben nem helyezek rendtársat ebbe az intézménybe. Ebben a tanévben a tartományfőnök vezetésének felügyelete alatt a Szalézi Intézmény Fenntartó vezetésével új pasztorális és lelkipásztori tervet dolgozunk ki. Megbízom Kővári László atyát az iskola lelkipásztori feladatellátásának megszervezésével. Kérem, hogy a pasztorális feladatellátásba (animátorokkal való kapcsolattartás, tartományi ifjúsági, illetve egyéb programokon való részvétel megszervezése a tanárok és a diákok számára) vonja be különösen is Sivadó Balázst, valamint a kazincbarcikai rendházi közösség tagját is.

A nyergesújfalui Zafféry Károly Szalézi Középiskola pasztorális és lelkipásztori megbízottja továbbra is Ilodigwe Emmanuel Chekwube atya, az intézmény igazgatóhelyettesi lelkipásztori dispozíciójával.

Az óbudai Salesianum Kollégium pasztorális és lelkipásztori megbízottja továbbra is Kovács Sándor atya.

Hivatásokért való imádság

Imádkozzunk hivatásokért tartományunkban, és buzdítsuk azokat a fiatalokat, akik már jelezték vagy látjuk, hogy a szalézi hivatás kérdése megfogalmazódott a szívükben. Különösen is kérem imádságaitokat Kádár Edvárdért, aki jelöltként folytatja útját a prenoviciátus felé vezető úton. Isten segítse őt hivatásának útján.

Budapest, 2026. június 12., Jézus Szentséges Szíve főünnepén

Vitális Gábor SDB

szalézi tartományfőnök

Forrás és fotó: szaléziak.hu

Magyar Kurír