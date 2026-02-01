Kit érdemes ma követni? – Megjelent A Szív jezsuita magazin februári száma

„Kövess engem! – hangzik minden platformon, más-más hangsúllyal, de azonos ígérettel: tudom az utat, nálam a titok, velem jobb lesz az életed. Ebből a zajból kiemelkedik Jézus mondata: »Kövess engem!« Nem program, nem márka, nem életstílus-ajánlat. Nincs hozzá filter vagy szponzorált tartalom. Jézus nem ígér sikert, láthatóságot vagy azonnali visszajelzést. Ellenkezőleg: azt mondja, aki követni akarja, vegye fel a keresztjét.” Ezekkel a gondolatokkal vezeti be Tornya Erika RSCJ főszerkesztő A Szív februári számának alapgondolatát. A jezsuita magazin írásai a követés és vezetés kérdését járják körül az eredeti, jézusi felszólítás mélységétől a mai influenszerkultúra kihívásaiig.

A címlapinterjúban Tatár Attila, a Bagossy Brothers Company gitárosa mesél zenészlétről, előadók és közönségük kapcsolatáról, munkáról és szabadidőről.

Gájer László és Koronkai Zoltán a misszió, és a hit továbbadásának mai útjairól elmélkedik, Tornya Erika RSCJ a fiatalokat a populáris zenén keresztül megszólító egyháziakról ad körképet.

A lapszámból megtudhatjuk, influenszerként tekintenek-e magukra a jezsuiták, továbbá olvashatunk az idén nagykorúvá váló HEGY keresztény gólyatábor küldetéséről és arról is, miként látják magukat és hivatásukat hazai egyházi intézmények női vezetői.

A Szív 2026. februári lapszáma megrendelhető, vagy kedvezményesen előfizethető akár pdf-formátumban is a Jezsuita Kiadó webshopjából. A magazin a megszokott terjesztési pontok mellett megvásárolható a Jézus Szíve templomban helyet kapott új könyvautomatából is, amelyben a Jezsuita Kiadó februári akciós könyvei is megtalálhatók.

Forrás: Jezsuita Kiadó

Fotó: Földházi Árpád (kiemelt fotó); Jezsuita Kiadó

