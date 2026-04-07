Kit keresel? – Pünkösdi hétvége a szerzetesség iránt érdeklődőknek Pannonhalmán

Megszentelt élet – 2026. április 7., kedd | 12:41
1

Lelkigyakorlatra várják a szerzetesség iránt érdeklődőket május 22. és 24. között Pannonhalmán. Jelentkezési határidő: május 17.

Az alábbiakban a Pannonhalmi Főapátság felhívását adjuk közre.

Kiknek ajánljuk?

Olyan 18–40 év közötti egyedülálló férfiaknak, akik keresik Istent és a saját útjukat, akiket foglalkoztat a szerzetesi élet vagy a papi szolgálat lehetősége, akik még nem hozták meg a döntést, hogy milyen élethivatás mellett kötelezzék el magukat, és nyitottak arra, hogy a húsvéti időben bekapcsolódjanak a szerzetesközösség napi ritmusába.

Mit kínálunk?

• Tölts el néhány napot Pannonhalmán május 22-én ebédtől május 24-én ebédig;
• csatlakozz a bencés közösség napi három imádságához;
• ismerkedj meg néhány pannonhalmi szerzetessel, a szerzetesi életmóddal és a szerzetessé válás útjával;
• gondolkodjunk közösen a lelkiélet és az elköteleződés néhány alapvető témájáról;
• tedd fel a kérdéseidet, amik közelebb visznek ahhoz, hogy megtaláld a saját utadat.

Mi, szerzetesek szeretnénk a saját szerzetesi tapasztalatainkat megosztani, és az érdeklődőket is arra bátorítjuk, hogy egymásra nyitottan vegyenek részt a lelkigyakorlatos beszélgetésekben.

A lelkigyakorlat kísérői: Imre atya, a pannonhalmi közösség magisztere és Lőrinc testvér társmagiszter, akik a szerzetesség iránt érdeklődőkkel és a szerzetesi képzésben részesülő, frissen belépett testvérekkel foglalkoznak.

Információk

szállás: monostori szobában

ellátás: teljes ellátás első nap ebédtől utolsó nap ebédig

részvételi díj: 7500 forint hozzájárulást kérünk a költségekhez

Jelentkezési határidő: május 17., vasárnap

Az ITT TALÁLHATÓ regisztrációs felület kitöltésével a jelentkezést előjegyzésbe vesszük. A regisztráció véglegesítése visszajelzésünkkel zárul.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

#programok #szerzetesek

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató