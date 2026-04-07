Kit keresel? – Pünkösdi hétvége a szerzetesség iránt érdeklődőknek Pannonhalmán

Az alábbiakban a Pannonhalmi Főapátság felhívását adjuk közre.

Kiknek ajánljuk?

Olyan 18–40 év közötti egyedülálló férfiaknak, akik keresik Istent és a saját útjukat, akiket foglalkoztat a szerzetesi élet vagy a papi szolgálat lehetősége, akik még nem hozták meg a döntést, hogy milyen élethivatás mellett kötelezzék el magukat, és nyitottak arra, hogy a húsvéti időben bekapcsolódjanak a szerzetesközösség napi ritmusába.

Mit kínálunk?

• Tölts el néhány napot Pannonhalmán május 22-én ebédtől május 24-én ebédig;

• csatlakozz a bencés közösség napi három imádságához;

• ismerkedj meg néhány pannonhalmi szerzetessel, a szerzetesi életmóddal és a szerzetessé válás útjával;

• gondolkodjunk közösen a lelkiélet és az elköteleződés néhány alapvető témájáról;

• tedd fel a kérdéseidet, amik közelebb visznek ahhoz, hogy megtaláld a saját utadat.

Mi, szerzetesek szeretnénk a saját szerzetesi tapasztalatainkat megosztani, és az érdeklődőket is arra bátorítjuk, hogy egymásra nyitottan vegyenek részt a lelkigyakorlatos beszélgetésekben.

A lelkigyakorlat kísérői: Imre atya, a pannonhalmi közösség magisztere és Lőrinc testvér társmagiszter, akik a szerzetesség iránt érdeklődőkkel és a szerzetesi képzésben részesülő, frissen belépett testvérekkel foglalkoznak.

Információk

szállás: monostori szobában

ellátás: teljes ellátás első nap ebédtől utolsó nap ebédig

részvételi díj: 7500 forint hozzájárulást kérünk a költségekhez

Jelentkezési határidő: május 17., vasárnap

Az ITT TALÁLHATÓ regisztrációs felület kitöltésével a jelentkezést előjegyzésbe vesszük. A regisztráció véglegesítése visszajelzésünkkel zárul.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

